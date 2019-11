L’occidente sta alimentando una crisi dei rifiuti in Asia

Quando cala la notte nel paese indiano di Nabipur, le fornaci casalinghe cominciano a bruciare pneumatici usati provenienti dall’occidente, riempendo l’aria di un denso fumo acre e ricoprendo il terreno di fuliggine. Non molto tempo fa Nabipur era un tranquillo centro agricolo nell’India settentrionale. Adesso ospita una dozzina di fornaci che bruciano di continuo pneumatici per produrre combustibili, liquidi o gassosi, di bassa qualità, in base al procedimento chiamato pirolisi o piroscissione.

Il commercio globale di pneumatici da smaltire è quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni, e soprattutto è diretto ai paesi meno industrializzati come l’India e la Malaysia, secondo i dati forniti alle Nazioni Unite dalle autorità doganali. Il Regno Unito è oggi il principale esportatore, seguito dall’Italia e dagli Stati Uniti. L’India è di gran lunga la principale importatrice: secondo dati diffusi dall’Onu, nel 2018 ha assorbito il 32 per cento delle importazioni globali, contro il 7 per cento di cinque anni prima.

Anche se molti pneumatici finiscono in impianti di riciclo a norma, sono però rilevanti le quantità dirette a impianti informali di pirolisi che, secondo le autorità, non sono a norma.

Commercio crescente e insostenibile

A maggio un’inchiesta della Reuters ha rivelato il legame tra tra un caso di avvelenamento di massa nella Malaysia meridionale e alcune aziende coinvolte nella pirolisi. L’agenzia di stampa, basandosi su dati inediti forniti dalle autorità doganali e su interviste a decine di fonti interne al settore, ha potuto documentare un crescente commercio internazionale di pneumatici da smaltire che, secondo le autorità locali e gli esperti di salute pubblica, è causa di inquinamento per le comunità che li ricevono.

Molti paesi industrializzati trovano che sia più economico spedire pneumatici all’estero invece che riciclarli internamente. Così, il commercio internazionale di gomma da smaltire nel 2018 è cresciuto a quasi due milioni di tonnellate, l’equivalente di 200 milioni di pneumatici, mentre nel 2013 si era attestato su 1,1 milioni di tonnellate. Il commercio è stato inoltre alimentato dall’enorme domanda di combustibile per le fornaci industriali in paesi come l’India, dalla comparsa delle attrezzature cinesi per la pirolisi a buon mercato e dalla debolezza delle normative internazionali.

La convenzione di Basilea, che regolamenta il commercio dei rifiuti pericolosi, non prende in considerazione gli pneumatici. Dunque, in assenza di leggi specifiche nel paese importatore, esistono poche restrizioni al commercio internazionale di pneumatici usati.

Nella maggioranza dei paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti, gli pneumatici usati sono smaltiti in larga misura entro i confini nazionali ed eliminati nelle discariche, riciclati o usati come carburante in cementifici o cartiere. I sostenitori dicono che la pirolisi è un sistema di smaltimento e trasformazione abbastanza pulito, ma è vero che controllare le emissioni e smaltire i residui della combustione di un prodotto costituito da diverse sostanze chimiche e da gomma sintetica e naturale, è costoso e difficile da rendere redditizio su vasta scala.

L’inquinamento in India

Gli impianti più all’avanguardia possono costare decine di milioni di dollari, mentre l’attrezzatura cinese di base per la pirolisi è disponibile online per non più di 30mila dollari (27mila euro). Un’ispezione condotta dal governo indiano ha rilevato che nel luglio 2019 in tutto il paese c’erano 637 impianti di pirolisi autorizzati, di cui 270 non rispondenti agli standard ambientali. Ne sono stati chiusi 116.

Secondo gli ispettori, la maggior parte degli operatori usava attrezzature rudimentali che esponevano i lavoratori alle microparticelle di carbonio e provocavano inquinamento da polveri ed emissione di oli e aria inquinata in tutto l’impianto e nei dintorni. Fonti interne al settore affermano che in tutta l’India funzionano diverse centinaia di altri impianti per la pirolisi non autorizzati. Inoltre, nell’ultimo decennio impianti per la pirolisi sarebbero spuntati come funghi nello stato di Johor, nella Malaysia meridionale, dove forniscono carburante per le navi.

In un impianto nei pressi della città malaysiana di Kulai, nello stato di Johor, immigrati bangladesi coperti di polvere di carbone spalavano pneumatici importati dall’Australia e da Singapore in una fornace di fabbricazione cinese. Vivevano in quello stesso posto, in un capanno vicino ai forni.