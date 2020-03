Pianificare un evento che di solito avviene in modo spontaneo può sembrare forzato, ma Mazmanian è convinta che sia necessario “formalizzare un po’ le cose perché nella situazione in cui ci troviamo non è possibile incontrare un conoscente per caso”. L’istinto potrebbe spingerci a mangiare davanti alla tv, ma un pasto in compagnia (virtuale) è un’occasione per creare un contatto. Di recente Mazmanian e un collega hanno fissato un videoappuntamento all’ora di pranzo per chiacchierare e mangiare “insieme” davanti ai rispettivi computer.

Secondo Melissa Mazmanian, docente di informatica dell’università della California a Irvine, una buona soluzione è programmare un appuntamento fisso in videochiamata che potrebbe servire da “scambio di base, del tipo ‘come va oggi?’” per compensare la mancanza di alcune interazioni.

Continuate a cenare e bere “insieme” Probabilmente chi resta in casa non ha bisogno di un promemoria per mantenere i contatti con gli amici più stretti. Ma gli incontri meno regolari, come i pranzi occasionali con i colleghi o le chiacchiere con un conoscente al bar, rischiano di sparire, proprio perché sono spesso eventi improvvisati.

Chi resta in casa può contare su una serie di strumenti comunicativi che nessuno avrebbe potuto immaginare durante le pandemie del passato. Di recente ho parlato con alcuni ricercatori esperti di comunicazione e reti sociali, a cui ho chiesto come replicare i piaceri della socialità senza contatti fisici. L’isolamento forzato inevitabilmente provoca una sensazione di solitudine, ma esistono strategie per mitigarla.

Jeff Hancock, professore di scienze della comunicazione all’università di Stanford, racconta che già prima dell’epidemia aveva l’abitudine di chiamare su Skype un amico che vive in un’altra città per bere insieme un whisky e fare due chiacchiere “Uno dei motivi per cui amiamo incontrare altre persone è che ci piace mangiare e bere in compagnia”, spiega Hancock, secondo cui è possibile simulare queste interazioni con le videochiamate. “Fissare un appuntamento per cena o per pranzo con un’altra persona è un modo per fargli capire che tenete al vostro rapporto” e non volete limitarvi allo scambio di qualche sms o a scrivere quando avete tempo. D’altronde tutti devono mangiare, anche gli amici più oberati di lavoro.

Contattate amici vicini e lontani

Secondo Mazmanian le telefonate e le videochiamate sono uno strumento adatto a creare “forme più profonde di interazione umana” perché permettono di mantenere relazioni “a cuore aperto” anche da lontano. In condizioni normali è più semplice coltivare i rapporti con chi vive nella nostra città, ma se siamo costretti all’isolamento i parenti e gli amici che vivono dall’altra parte del paese (o del mondo) sono vicini quanto una persona che abita a meno di un chilometro di distanza. Partendo da questa consapevolezza e dal fatto che tutti abbiamo molti meno impegni, Mazmanian suggerisce di “riallacciare i contatti con le persone care con cui di solito non abbiamo molto tempo per parlare”.

Nel preparare una lista di impegni sociali a distanza dovrebbe ricordare di mantenere diversi tipi di relazioni, cosa che può aiutarci a sentirci “connessi”. Hancock parla di un’”ecologia” delle amicizie in cui si distingue tra confidenti, amici con cui si va a cena o al cinema, e “amici con cui non si può fare nulla”.

Usate mezzi di comunicazione diversi

Per mantenere diversi tipi di relazioni, bisogna usare anche mezzi d’informazione diversi. Secondo Hancock le conversazioni “sincroniche” che richiedono molta attenzione (come quelle al telefono o in videochiamata) possono rafforzare il senso di vicinanza, ma possono bastare anche “contatti frequenti e meno invasivi” come la condivisione di link e brevi testi. “I piccoli suoni che ci avvisano dell’arrivo di un messaggio sono importanti”.

Trovare il tempo per una conversazione lunga con le persone a cui vogliamo bene è importante, ma si può farlo anche in modi meno totalizzanti. Una proposta un po’ insolita è avviare una videochiamata con un amico o con il partner e lasciarla aperta in sottofondo per un’ora o due, mentre fate le cose di ogni giorno. Può sembrare invadente, ma è una pratica frequente nei rapporti a distanza, perché permette alle coppie di passare il tempo insieme chiacchierando di tanto in tanto, come se condividessero lo stesso spazio.

Un’altra forma d’interazione passiva è guardare un film o una serie in contemporanea. Esistono strumenti per sincronizzare la visione di Netflix tra differenti computer o per riprodurre lo stesso video su diversi schermi.

Sostenete gli altri

Secondo Julianne Holt-Lunstad, docente di psicologia dell’università Brigham Young, una delle basi dei rapporti sociali è ricevere aiuto degli altri, o almeno sapere che gli altri sono disponibili in caso di necessità. Alcune ricerche hanno dimostrato che questo sostegno fa bene sia a chi lo chiede sia a chi lo offre.