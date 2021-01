Nel 1982, a metà del mio primo anno all’università di Oxford, mio padre mi fece una domanda che mi colse di sorpresa: “Hai abbastanza soldi?”.

Mi colse di sorpresa perché è una domanda che la gente di solito non fa. Cosa vuol dire “abbastanza”? Non è una cosa che ci chiediamo molto spesso. Ci pensai un momento e poi risposi con la massima sincerità: “Non penso mai ai soldi”. Lui scoppiò a ridere e disse: “Allora sei ricco”.

Mi ricordo bene questa conversazione soprattutto perché la sua risposta esprimeva una verità profonda: la definizione di ricchezza è non dover mai pensare ai soldi. Ma la ricordo anche perché mio padre non parlava mai di soldi. Quella fu forse l’unica volta che ne parlammo come di una questione personale. Ne discutevamo in astratto, in termini generali o politici, ma parlare degli effetti del denaro lo rendeva infelice. L’argomento sollevava questioni troppo profonde.

La cosa strana era che mio padre aveva lavorato trent’anni per una banca, la Hong Kong and Shanghai banking corporation, fino al giorno della pensione, nel 1979. Era stato per tutto il tempo in Asia, a parte una parentesi di due anni ad Amburgo, dove sono nato. Mio padre era un banchiere, ma non sopportava di parlare di soldi. Ecco perché l’idea di non dover mai pensare ai soldi era per lui la definizione stessa della ricchezza.

Un fattore ereditario

La preoccupazione per il denaro, soprattutto per quello che il denaro significa, è un fattore ereditario nella nostra famiglia. Il padre di mio padre, Jack, morto prima che io nascessi, era ossessionato dall’idea che il denaro rendesse liberi. Suo padre si era bevuto fino all’ultimo centesimo ed era morto a poco più di trent’anni, lasciando in Jack la convinzione che fare soldi fosse l’unico modo per essere libero.

Così lasciò il suo primo lavoro come maestro di scuola nello Yorkshire per studiare odontoiatria. Si trasferì a Hong Kong per cercare un lavoro più redditizio ma poi, quando la colonia passò in mano ai giapponesi, fu rinchiuso quattro anni in prigione a Stanley, un campo di internamento giapponese. Quando uscì, lavorò per un po’ come dentista, poi si guadagnò da vivere giocando in borsa, ma la sua salute era stata ormai compromessa dalla vita nel campo. Morì a 65 anni.

Ripensando alla vita di Jack, mi chiedo se si sia mai reso conto che la sua concezione del denaro come sinonimo di libertà perse valore nel momento in cui lo rinchiusero a Stanley. Dall’esterno sembra ovvio, ma lui non sembrò accorgersene. Per questo voleva spingere il figlio a fare qualcosa di pratico, qualcosa che avesse a che fare con i soldi.