No, l’Ucraina non è Taiwan, l’invasione russa non spingerà la Cina ad accelerare verso la riunificazione forzata dell’“isola ribelle” e per Pechino la crisi in corso è tutt’altro che vantaggiosa. Eppure in molti, abbracciando la tesi diffusa a Washington in ambienti bipartisan, hanno subito individuato un fronte russo-cinese compatto e contrapposto a quello democratico nel “nuovo ordine mondiale” che ha cominciato a delinearsi con l’invasione russa dell’Ucraina. La realtà è più complessa della narrazione semplicistica, e a tratti apocalittica (sì, più passano i giorni più gli scenari apocalittici sembrano plausibili, ma resistiamo alla tentazione), proposta da alcuni analisti senza tener conto di diversi fattori fondamentali.

Innanzitutto le relazioni tra Cina e Russia, che gli esperti di Cina preferiscono chiamare “partnership” più che “alleanza” e che, nonostante la “cooperazione senza limiti” annunciata da Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino il 4 febbraio, giornata inaugurale delle Olimpiadi invernali, si regge più che altro su una comunione ideologica da stati autoritari che li contrappone all’occidente. “Di fronte alle crescenti pressioni da parte dei paesi democratici in giro per il mondo, la Cina ha deciso di avvicinarsi alla Russia”, scrive Chauncey Jung. Ma che al di là delle photo opportunity e delle dichiarazioni ufficiali non ci sia un rapporto così saldo lo dimostra il fatto che Pechino è stata presa alla sprovvista dall’attacco russo all’Ucraina, esattamente come il resto del mondo. Anche se oggi, parlando con la stampa a margine del Liang hui (le due sessioni, appuntamento annuale dei due organi legislativi cinesi), il ministro degli esteri Wang Yi ha detto che i rapporti della Cina con Mosca (“il nostro partner strategico più importante”) sono “solidi come la roccia” e “non saranno influenzati da terzi”, è indubbio che l’atteggiamento di Putin stia mettendo in difficoltà Pechino e i suoi interessi.

Secondo “fonti d’intelligence occidentali” sentite dal New York Times, la Cina sapeva e avrebbe chiesto esplicitamente di rimandare l’attacco a Olimpiadi concluse. Il Nyt specifica che non si sa a che livello sia avvenuta la comunicazione (non necessariamente a quello più alto), ma, se fosse, è plausibile immaginare che i cinesi si aspettassero un’operazione lampo e non un’aggressione di tale portata. Lo dimostra per esempio il fatto che Pechino non abbia evacuato per tempo i suoi cittadini e che la sua ambasciata a Kiev in un primo momento abbia consigliato ai cinesi in Ucraina di girare con la bandiera nazionale sulla macchina per farsi riconoscere, e poi abbia fatto dietrofront raccomandando l’esatto contrario. Non è escluso, scrive Yun Sun dello Stimson Center in un’analisi molto citata in questi giorni, che la Russia abbia in un certo senso preso in giro la Cina, ottenendo nella dichiarazione congiunta del 4 febbraio il suo sostegno per le preoccupazioni legate all’espansione della Nato, sostegno che Mosca ha arbitrariamente allargato all’invasione lanciata il 24 febbraio mettendo Pechino davanti al fatto compiuto.