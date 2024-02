LW35 è una profuga iraniana di 49 anni. Tentò di raggiungere l’Australia via mare insieme alle due figlie e al genero nel 2013, proprio l’anno in cui la coalizione di centrodestra guidata da Thomas Abbot vinse le elezioni e dichiarò tolleranza zero contro l’immigrazione irregolare. Da allora la guardia costiera australiana cominciò a bloccare i barconi che salpavano dall’Indonesia con a bordo afgani, pachistani, iraniani e altri asiatici in fuga dirottandoli verso Nauru, Christmas Island (Australia) o Manus island (Papua Nuova Guinea), dove Canberra aveva dei centri di detenzione offshore per richiedenti asilo. In quei centri i profughi hanno atteso anni che le loro domande fossero esaminate, vivendo in condizioni disumane.

LW35, questa la sigla riportata sulla scheda con la sua testimonianza, fu prima portata a Christmas Island e poi finì a Nauru, l’isola-stato del Pacifico la cui economia dipende in buona parte dalla presenza del centro australiano. A Nauru rimase quattro anni, gran parte dei quali in realtà trascorsi fuori dalla struttura come rifugiata riconosciuta dal governo dell’isola. Dato che soffriva di ansia e depressione, il medico che l’aveva in cura le consigliò di non starsene tutto il tempo in casa e di uscire a fare delle passeggiate. Un giorno, mentre camminava sulla spiaggia, si sentì colpire molto forte alla testa da dietro. Cadde con la faccia nella sabbia e qualcuno cominciò a trascinarla tenendola per le gambe. Erano due uomini. “Lottai contro di loro più che potei, agitando gambe e braccia per divincolarmi”, racconta la donna. Esattamente come nella foto di questo articolo.