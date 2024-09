Un breve recap per chi si è perso gli ultimi sviluppi della crisi politica in Bangladesh, che ha portato a una svolta epocale il 5 agosto con la fuga della prima ministra Sheikh Hasina. A luglio migliaia di studenti sono scesi in piazza contro la decisione della corte suprema di reintrodurre un sistema di quote per l’accesso al pubblico impiego che destinava il 30 per cento dei posti di lavoro ai figli e nipoti dei veterani della guerra d’indipendenza del 1971.

Il governo di Hasina ha risposto duramente alle manifestazioni, schierando polizia e forze paramilitari che hanno sparato sulla folla. La protesta contro le quote si è presto trasformata in un movimento contro Hasina e la Lega Awami, che hanno guidato il paese per 15 anni in modo sempre più autoritario, prendendo di mira i dissidenti, gli avvocati, i giornalisti e gli attivisti critici nei loro confronti. Il 5 agosto Hasina è scappata in elicottero rifugiandosi a New Delhi e l’esercito è intervenuto sciogliendo il parlamento e prendendo il potere.

Quando l’esercito interviene non è quasi mai una buona notizia e la storia dei paesi dell’Asia meridionale è costellata di esempi negativi. Si è rimasti quindi in attesa di capire che intenzioni avessero i militari, anche se per i manifestanti il 5 agosto era già diventato il “nuovo giorno dell’indipendenza”. Per fortuna l’esercito ha nominato un governo ad interim e, accogliendo la richiesta degli studenti, ha chiamato il premio Nobel per l’economia Mohamed Yunus a guidarlo. Del nuovo esecutivo, che ha il compito di risanare le ferite politiche, sociali economiche del paese e traghettarlo verso nuove elezioni, fanno parte anche dei rappresentanti del movimento che ha portato alla caduta di Hasina.