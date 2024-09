Sabato scorso a Seoul si è tenuta una grande manifestazione per chiedere al governo un’azione concreta contro i crimini sessuali digitali, un fenomeno che in Corea del Sud ha ormai assunto le dimensioni di un’epidemia. Non è decisamente un paese per donne (quindi nemmeno per uomini, verrebbe da dire) quello in cui esistono fenomeni estremi come il movimento dei sedicenti antifemministi – con un sito dedicato, Ilbe.com, che registra venti milioni di visite al mese in una nazione di 52 milioni di abitanti – o come quello chiamato 4Bi (bi in coreano significa no), in cui militano donne esasperate dalla misoginia in cui sono cresciute che rifiutano le convenzioni sociali che le riguardano: il matrimonio, la maternità, il sesso etero e frequentazioni potenzialmente romantiche con maschi.

Un paese che nel primo decennio del duemila era già stato scosso dal fenomeno delle molka, le microcamere nascoste posizionate nei bagni e negli spogliatoi femminili per catturare immagini da vendere e far circolare online, e che oggi deve fare i conti con un nuovo scandalo reso possibile da leggi sui crimini sessuali digitali troppo lasche.

Alla fine di agosto la polizia sudcoreana ha fatto sapere che stava indagando su 513 casi di pornografia deepfake, generata con l’uso dell’intelligenza artificiale sovrapponendo i volti di donne e ragazze reali a corpi finti senza il loro permesso e fatte circolare e vendute su Telegram. Si tratta di un aumento del 70 per cento in quaranta giorni. La maggior parte delle vittime sono adolescenti e giovani donne, e gran parte dei creatori, distributori e fruitori di questo materiale sono minorenni. Sono dati che lasciano sbigottiti e che hanno riportato alla mente il caso Nth room, che qualche anno fa riguardò video sessualmente espliciti estorti alle vittime con il ricatto e fatti circolare tramite Telegram. Da allora le autorità sudcoreane non si sono dotate di leggi adeguate contro questi crimini e le donne continuano a pagarne le conseguenze.