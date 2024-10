Ci sono tre scene di Black box diaries – il documentario in programma al Festival di Internazionale a Ferrara in cui la reporter giapponese Shiori Ito ha raccontato la sua vicenda personale (uno stupro subìto nel 2015 da un giornalista molto influente e l’iter giudiziario che è seguito alla sua denuncia) – che da sole spiegano in modo molto efficace la questione al centro del film.

Da qui in avanti ci saranno diversi spoiler. Nella prima Ito riprende il tassista che la sera dello stupro aveva caricato lei e Noriyuki Yamaguchi, noto giornalista tv vicino all’allora premier Shinzo Abe, al locale dove i due avevano bevuto qualcosa insieme per parlare di lavoro. L’uomo, un signore sulla settantina dai modi calmi e gentili, dice di ricordare che lei voleva essere lasciata a una stazione della metro, che l’aveva ripetuto più volte, ma che lui, su indicazione di Yamaguchi, aveva proseguito verso l’hotel Sheraton. Il tassista dice che arrivati lì Ito non voleva smontare e che, mentre lui si chiedeva cosa fare, Yamaguchi l’aveva fatta scendere di peso. Quando lo racconta, l’uomo non ha un’espressione contrita, non sembra rammaricarsi di quel che ha fatto o non ha fatto, ma pare stia pensando all’ineluttabilità della vicenda, come a dire: non poteva che andare così.

Subito dopo arriva come un pugno nello stomaco la sequenza ripresa quella notte da una telecamera di sorveglianza fuori dall’hotel. Dura un minuto, ma sembra interminabile. Si vede il taxi fermo, la portiera dietro aperta, Yamaguchi che scende carico di borse, risale sull’auto ed è evidente che sta faticando molto per trascinare fuori Ito, palesemente non in sé. Alla fine il giornalista la porta via di peso e i due spariscono dentro l’albergo. La telecamera nella hall riprende i pochi secondi successivi in cui: lei non si regge in piedi, barcolla, la testa le ciondola mentre Yamaguchi la porta verso l’ascensore.