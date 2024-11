La prima reazione all’elezione di Donald Trump in Asia è arrivata dalle borse, che il 6 novembre hanno fatto un tonfo all’annuncio della sua vittoria. E tutti si chiedono se le minacce fatte da Trump nei mesi scorsi, per esempio quella di alzare i dazi sulle merci cinesi, fossero solo parte della sua strategia elettorale o se lo farà davvero. Del resto la prima presidenza Trump è stata segnata dalla guerra commerciale con la Cina, che ha visto triplicare i dazi su buona parte del proprio export verso gli Stati Uniti. Ora Trump minaccia di portare al 60 per cento i dazi su una serie di merci e, anche se volti a colpire la Cina, il rischio è che ne paghino le conseguenze anche altri paesi, tra cui alleati degli Stati Uniti come Giappone e Corea del Sud, ma anche Thailandia e Vietnam e altre economie che si reggono sul commercio.

Comunque Xi Jinping si è congratulato con Trump auspicando “una collaborazione per una nuova era di relazioni” tra i loro due paesi e in generale i comunicati ufficiali circolati sulla stampa sono molto stringati e di circostanza. Venerdì il Global Times, quotidiano in inglese a cui la leadership di Pechino affida in genere i commenti fuori dai denti, ha pubblicato un editoriale dal tono insolitamente pacato e istituzionale in cui in sostanza ripeteva il refrain dei comunicati ufficiali usciti nelle ore precedenti: “Si spera che le due parti, in base ai principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti, rafforzino il dialogo e la comunicazione, gestiscano adeguatamente le differenze, espandano la cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.

Il quotidiano ricorda che “oggi la Cina è uno dei primi tre mercati di esportazione per 32 stati americani, con più di 70mila aziende statunitensi che investono e stabiliscono attività in Cina e 930mila posti di lavoro negli Stati Uniti sostenuti solo dalle esportazioni verso la Cina”. E accenna anche agli ultimi successi della diplomazia dei panda, alla fabbrica della Tesla in costruzione a Shanghai e a vari altri motivi per cui è opportuno che i due paesi stabiliscano un rapporto pacifico.

“Il modo in cui Trump si impegnerà con Taiwan è una delle domande più importanti della sua seconda presidenza”, scrive il Nikkei Asia. “Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più importante partner politico e di sicurezza di Taipei e la politica della Casa Bianca avrà un impatto diretto sulla capacità di Taiwan di resistere alle minacce della Cina alla sua sovranità. Il presidente Lai Ching-te e il ministro degli esteri Lin Chia-lung si sono subito congratulati con Trump. Lin ha dichiarato che Taiwan, in quanto potenza chiave nel settore dei semiconduttori, sarà un attore cruciale nell’aiutare il presidente eletto a realizzare il suo slogan ‘Make America Great Again’”.