La geopolitica delle epidemie

Il 28 gennaio 2020, nella Grande sala del popolo in piazza Tiananmen a Pechino, simbolo del potere del Partito comunista cinese, il presidente Xi Jinping ha incontrato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per parlare dell’epidemia di coronavirus. “L’epidemia è un diavolo”, ha dichiarato Xi. “E non possiamo permettere che il diavolo si nasconda”.

Le parole del presidente cinese hanno sorpreso gli osservatori occidentali. Con circa sessanta milioni di persone già in quarantena, è sembrato che il leader cinese volesse alimentare la paura paragonando il virus a uno spirito maligno. In realtà, come mi ha spiegato l’antropologo medico e specialista di questioni cinesi Christos Lynteris, dell’università St Andrews, in Scozia, le parole di Xi non erano rivolte al capo dell’Oms, ma ai cinesi, ed erano state scelte per rassicurare.

In Cina è tradizione paragonare i disastri naturali come le epidemie a demoni, divinità o spiriti, come è normale considerare questi eventi portatori di cambiamenti politici. Un esempio è l’epidemia di peste che colpì la Manciuria tra il 1910 e il 1911, provocando secondo le stime circa sessantamila vittime. Ancora oggi il ricordo dell’epidemia è molto vivo nella memoria collettiva cinese, anche grazie ai documentari che raccontano le gesta di eroi come il medico militare Wu Lien-teh, che cercò di contrastare la diffusione della malattia.

Spiriti e demoni

All’epoca il potere della dinastia Qing era indebolito. Due paesi rivali come la Russia e il Giappone avevano già costruito linee ferroviarie che penetravano nel territorio della Manciuria, nel nordest della Cina, ricco di minerali. A Pechino i mandarini temevano che l’epidemia potesse fornire alle potenze straniere l’occasione per invadere apertamente la Cina con il pretesto di voler controllare la malattia. Per le autorità cinesi era quindi indispensabile riuscire ad arginare il contagio, e ci riuscirono soprattutto grazie a Wu, che in Europa aveva studiato la teoria dei germi e impose misure estreme e mai viste prima di allora, come la quarantena e la cremazione dei cadaveri.

L’epidemia non superò i confini della Cina e Wu fu celebrato come un eroe, ma il suo trionfo non salvò la dinastia Qing. Prima della fine del 1911 una rivoluzione rovesciò la dinastia rafforzando la convinzione che le epidemie fossero portatrici di cambiamenti. La poesia Addio al dio della peste, scritta nel 1958 da Mao Zedong, è ancora molto popolare in Cina e viene insegnata nelle scuole. Con quei versi il grande timoniere celebrava (prematuramente, a quanto pare) l’eliminazione della schistosomiasi, o “febbre delle lumache”, da vaste aree della Cina meridionale.

Quando Xi ha annunciato al popolo cinese che il diavolo non potrà nascondersi, le sue parole riguardavano la salute pubblica, ma erano anche una dichiarazione politica. Evocando Wu e Mao, il presidente ha ricordato ai cinesi la potenza del regime e la sua capacità di affrontare e risolvere autonomamente la crisi. Gli sforzi dello stato per contenere il nuovo coronavirus – con l’isolamento di enormi metropoli e la costruzione di ospedali in pochi giorni – dimostrano che quelle di Xi non erano parole vuote, come conferma il fatto che Pechino abbia ignorato le offerte d’aiuto dell’Oms e dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. Tuttavia le epidemie del passato ci hanno insegnato che i patogeni (gli organismi che causano le malattie) non rispettano i confini. Provare a impedire “l’espatrio” di un virus, di solito, significa solo peggiorare la situazione. In un mondo che tende sempre di più all’isolazionismo e alla rivalità tra grandi potenze, sembra che dovremo imparare questa lezione da capo.

L’Organizzazione mondiale della sanità, nata nel 1946, è l’incarnazione di una lezione storica. L’Oms sostituì una varietà di piccole organizzazioni internazionali tra cui il ramo sanitario della Società delle nazioni, l’istituzione diplomatica internazionale crollata all’inizio della seconda guerra mondiale. Il ramo sanitario, creato all’inizio degli anni venti del novecento, era una risposta all’epidemia d’influenza che si era manifestata tra il 1918 e il 1921, in cui morirono cinquanta milioni di persone, e alle epidemie di tubercolosi e tifo che avevano martoriato l’Europa nel dopoguerra.