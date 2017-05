La lotta contro l’oppio consumato negli Stati Uniti

L’esercito messicano sostiene che la sua lotta contro la crescente produzione di oppio, destinato al mercato statunitense, è ostacolata dalla comparsa di piccole gang che si contendono i terreni incolti e senza controllo dove crescono papaveri selvatici, molto resistenti.

Le gang hanno fatto sprofondare lo stato di Guerrero in una lotta per il controllo dei campi di papavero, trasformando le valli povere e montuose e le famose spiagge in uno dei luoghi più sanguinosi del Messico.

Nei giorni di un’operazione per l’eliminazione di papaveri nelle montagne dello stato, il colonnello Isaac Aarón Jesús García, comandante di una base di Ciudad Altamirano, spiega che la violenza del conflitto è aumentata due anni fa, quando la gang Los Viagra ha cominciato a pretendere l’autorità sul territorio, dando il via a una guerra per ottenere il monopolio sulla produzione di droga.

Ogni giorno si scoprono nuovi cadaveri, alcuni gettati per strada, altri abbandonati in fosse comuni. L’anno scorso il sindaco di Ciudad Altamirano è stato ucciso, e un giornalista è stato freddato in un autolavaggio.