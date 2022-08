La Spagna potrebbe essere il primo paese europeo a istituire un congedo per le dipendenti che hanno mestruazioni troppo dolorose per poter lavorare. In vista del dibattito parlamentare però i partiti di sinistra, al potere, sono divisi.

Il provvedimento non è stato ancora adottato in via definitiva. Ma la ministra dell’uguaglianza del governo spagnolo Irene Montero se ne è già ampiamente rallegrata: “Sono molto fiera del fatto che saremo il primo paese europeo a cominciare a parlare di un problema che, fino a oggi, era un tabù, provocava vergogna e diceva molto della solitudine delle donne”. E la responsabile di Podemos (sinistra critica) ha aggiunto: “Questo è un progresso in termini di diritti, perché non sia più considerato normale andare a lavoro con dolori e si metta fine allo stigma, alla vergogna e al silenzio legato alle mestruazioni”.

Dopo un consiglio dei ministri a maggio, l’esecutivo spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha concordato di aggiungere a un progetto di legge, il cui obiettivo principale è consentire alle minorenni di 16 e 17 anni di poter abortire senza il consenso dei genitori, un articolo sui congedi mestruali che potrebbe fare la storia. Adesso dovranno discuterne la camera dei deputati e il senato, a Madrid.

Stipendio pieno

Cosa prevede il testo? In caso di dolori provocati da mestruazioni considerate “invalidanti” ai fini lavorativi, le dipendenti, senza alcun criterio di anzianità, avranno diritto a un congedo di malattia, rinnovabile di mese in mese. Inizialmente questo congedo non doveva durare più di tre giorni. Alla fine non è stata prevista una durata massima.

Secondo lo schema previsto dal progetto di legge, spetta al medico di base non solo valutare il grado di dolore delle dismenorree per constatare se sussista o meno “l’incapacità temporanea”, ma anche stabilire il numero di giorni di congedo, che possono quindi essere più di tre.

Il costo di questa interruzione del lavoro sarà coperto interamente dalla previdenza sociale e non dal datore di lavoro. È quest’ultimo punto a rappresentare una vera novità. Oggi una donna che si assenta dal posto di lavoro a causa di mestruazioni dolorose subisce una decurtazione dello stipendio (non viene pagata per i primi tre giorni di assenza e a partire dal quarto giorno riceve il 60 per cento di quanto le è dovuto). D’ora in poi non sarà più così.