Avete appena ricevuto una somma di denaro inattesa. Qual è la prima cosa per cui spendereste dei soldi? Se la vostra scelta è una vacanza di lusso, con che mezzo partireste? Gli statunitensi sono in cima alla lista dei consumatori interessati ai viaggi privati, perciò ecco un indizio. Molti di noi preferirebbero rinunciare all’esperienza del volo commerciale, ma le possibilità di poter noleggiare un aereo privato sono pari a quelle di vincere alla lotteria per chiunque non si trovi nell’1 per cento più ricco della popolazione. Questo però non significa che i voli commerciali siano privi di un loro spietato sistema classista.

Come nel caso della vita a terra, la mobilità sociale nei cieli è garantita dal denaro e da una serie di considerazioni di secondaria importanza come la “lealtà”, che significano comunque denaro. La maggioranza di noi sta sul gradino più basso, ossia viaggia nella cabina principale, dove si trova circa il 70 per cento dei posti su un Boeing 737. E le compagnie aeree fanno di tutto per ricordarcelo. La nostra posizione inferiore è sancita a ogni chiamata per zone di imbarco, che classificano i passeggeri con tutta la sensibilità di una catena di montaggio. Ogni cappelliera strapiena ci deride mentre transitiamo mestamente oltre la prima classe o la classe business. Di tanto in tanto qualcuno di noi riesce a usare la carta di credito aziendale per avere un piccolo comfort, ma quando si viaggia pagando di tasca propria è più probabile dover affrontare la triste realtà del posto 28F in economy.

O forse, e dico forse, potete cercare un po’ meglio nelle vostre tasche e tirare fuori gli ultimi spiccioli per traslocare in un quartiere un po’ più attraente: la premium economy. Pur non garantendo il lusso di un posto in business, la premium (che ha diversi nomi a seconda della compagnia aerea) offre una serie di comfort: qualche centimetro in più di spazio per le gambe, un kit igienico con prodotti Malin+Goetz o un pasto “ispirato dallo chef” con birra artigianale sono solo alcune delle gratifiche offerte dalle varie compagnie aeree. Negli ultimi anni è emersa una sottocategoria di passeggeri entusiasti di poter accedere al servizio leggermente più raffinato della premium economy. “Una delle tendenze di cui oggi tutti parlano nel settore del trasporto aereo, soprattutto dopo la pandemia, è una maggiore disponibilità da parte di chi viaggia per svago ad acquistare un posto in economy premium”, mi ha detto Rob Britton, docente associato alla Georgetown university ed ex direttore generale di American Airlines. I viaggi di lavoro, di solito la principale fonte di guadagno per le compagnie aeree, sono crollati nel 2020 e oggi queste compagnie guardano ai rampanti millennial come a un’ancora di salvezza. “Le coppie di trentacinquenni che vanno a Parigi stanno colmando i vuoti”.

Come un padrone di casa

A metà degli anni duemila, quando un importante costruttore di velivoli progettava un nuovo modello, studiava il costo per centimetro quadrato degli immobili nei mercati più cari del mondo: New York, Parigi, Londra. Poi considerava il costo per centimetro quadrato sugli aerei. Non c’era paragone, mi ha raccontato Uzma Khan, docente di marketing all’università di Miami. “Dal punto di vista di una compagnia aerea, qual è la cosa più costosa che è possibile offrirvi? L’equivalente della proprietà immobiliare in volo”. Sotto questo aspetto, le compagnie aeree funzionano come una sorta di padrone di casa, calcolando quanto costa trasportare sfrecciando ogni singolo passeggero da un posto all’altro e aggiungendoci un sano supplemento di prezzo.

Storicamente i posti nella parte anteriore dell’aereo sovvenzionavano tutto il resto, poiché i viaggiatori in giacca e cravatta di Bain, Deloitte o Baker McKenzie di sicuro avrebbero acquistato i biglietti più costosi della classe business. Tuttavia le compagnie aeree avevano margini molto stretti. E nel 2008 l’incremento dei costi del carburante e il calo della domanda ha indotto le compagnie aeree a scollegare le comodità standard dai biglietti di economy per poter mantenere i prezzi competitivi. Nel corso del tempo si sono fatte perdonare non solo vendendo miglia su carta di credito, contratti aziendali e spazio per il bagaglio, ma anche usando la premium economy per vendere un flebile sentore di lusso a vacanzieri come Kelsey Masters, una project manager di New York.