Ogni anno l’Orchestra filarmonica di Londra trascorre più o meno tre mesi in viaggio. La scorsa stagione ha suonato negli Stati Uniti, in Corea del Sud, in Cina, in Belgio, in Germania, in Spagna e in altri paesi. Molte altre orchestre vanno regolarmente in tour. Da qui sorge spontanea la domanda: come fanno a trasportare tutti quegli strumenti?

Un’orchestra è composta da circa cento musicisti. Ognuno suona almeno uno strumento, ma i percussionisti e i suonatori di fiati spesso anche di più. Molti di questi strumenti sono dei pezzi unici estremamente delicati, e valgono migliaia di euro. Di conseguenza, spostarli è già di per sé uno spettacolo, quasi quanto una sinfonia.

Prima che lo chiediate: no, non possono essere presi a noleggio. I musicisti hanno un rapporto molto personale con il proprio strumento, che spesso suonano da anni. Sono in sintonia con il peso, la forma e con il timbro dello strumento, che contribuisce al suono unico di ogni orchestra.

“Subito prima della finale di Wimbledon non daresti mai a un tennista come Roger Federer una racchetta diversa da quella che usa di solito”, dice Damian Davis, responsabile dei trasporti della Filarmonica di Londra. “Lo stesso principio vale per i musicisti”.

Questo significa che tutto, dal minuscolo ottavino all’arpa più grande, deve viaggiare con i musicisti. È possibile che le orchestre in tour si portino dietro anche il guardaroba, i leggii e gli spartiti, così come il podio e la bacchetta del direttore. Mettendo tutto insieme si può arrivare a un carico di sei tonnellate, spiega Hans Gregor Klammer, che da quindici anni trasporta gli strumenti di diverse orchestre.

Un carico prezioso

I preparativi per un tour cominciano con due o tre mesi di anticipo. “Prima di fissare le date, prenotare le sale per i concerti e cominciare a vendere i biglietti, bisogna essere certi che la tabella di marcia funzioni”, dice Klammer. E questo dipende in gran parte da quanto tempo ci vuole a spostare gli strumenti da una città all’altra.

I preparativi per il trasporto cominciano appena finisce un concerto. Prima di tutto, i musicisti ripongono gli strumenti nelle custodie. Poi li sistemano dentro ai flightcase, dei bauli rettangolari con un’imbottitura di gommapiuma.

Gli strumenti voluminosi, come le arpe o i contrabbassi, hanno il proprio baule, mentre quelli più piccoli, come i flauti o i violini, vengono “incastrati” in un baule con altri strumenti simili.