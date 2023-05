Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 45 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Altre cose che abbiamo scoperto mentre preparavamo questo numero: secondo i paleontologi, cioè gli scienziati che attraverso i fossili studiano la vita del passato sulla Terra, alcuni dinosauri emettevano dei suoni simili a un trombone; a Hong Kong stanno sparendo le vecchie insegne al neon, per questo un museo ha deciso di celebrarle con una mostra online; tra i capannoni grigi di Glasgow, in Scozia, si fanno lezioni di freestyle disco, uno stile di danza che mescola l’acrobatica con passi di danza contemporanea; e non si è mai troppo giovani per fare attivismo.

Messaggio per gli appassionati dei taccuini di carta, dei pennarelli con la punta a pennello e delle matite morbide dalla HB in su: questo numero è per voi.

Un momento imbarazzante/Corsa

di Cristina Portolano

In copertina/Calligrafia da sballo

Quando scriviamo a mano si attivano più di trenta muscoli e diciassette articolazioni che si coordinano perfettamente. È un ottimo allenamento per il cervello e per la mano. Ma perché alcune persone hanno una scrittura fluida e altre no?

Dein Spiegel, Germania

In copertina/Chi scrive a mano va veloce

Qualunque siano i tuoi strumenti di scrittura, ricordati che sono soprattutto strumenti per il cervello.

The Conversation, Regno Unito

Fumetto/Moon kids, episodio n. 7

di Davide Morosinotto e Beatrice Galli

Scienza/L’intelligenza dei dinosauri

Di solito ci si immagina i dinosauri come dei terribili predatori un po’ ottusi. Ma forse erano molto più intelligenti di quanto abbiamo sempre pensato.

Süddeutsche Zeitung, Germania

Domande incrociate/Furto di merende

di Claudio Rossi Marcelli

Fumetto/Breve storia del grano ucraino

di Maxime Recoquillé e Mc Squirrel

Francia/Vita da influencer

Il loro lavoro è creare contenuti di successo per i social network. Presto in Francia dovranno rispettare delle nuove regole.

Albert, Francia

Consigli per salvare il pianeta

di Eleonora Degano

Internazionale Kids a Reggio Emilia/Le foto

Attualità/Che succede in Sudan

Il 15 aprile a Khartoum, la capitale del Sudan, è scoppiata una guerra tra due forze rivali che rischia di far sprofondare l’intera regione nel caos.

The Day, Regno Unito

Come si diventa/Attivista

Gioco/Salti vertiginosi

di Radana Litošová e Johana Švejdíková

Fumetto/Spazzatura spaziale

di Marine Bladine

Gioco/Sculture verdi

di Thomas Gaudinet

Hong Kong/Fine di una storia luminosa

Uno dei tratti distintivi delle città erano le grandi insegne luminose al neon, ma il governo ha deciso di sostituirle.

di Young Post, Hong Kong

Confronto/Dovremmo imporre un limite all’uso degli schermi?

The Week Junior, Regno Unito

Gioco/Origami

Recensioni/Libri e film

Portfolio/Freestyle disco in Scozia

Le foto di Giulia Frigieri

Filosofia/La perfezione è noiosa

di Ilaria Rodella

In chat con/Alessandro Tiberi

Esercizi di scrittura/Quarto episodio

di Susanna Mattiangeli

L’ultima