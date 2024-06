Dal 26 luglio all’11 agosto milioni di persone da tutto il mondo andranno a Parigi per i giochi olimpici. Sarà un bellissimo momento di partecipazione collettiva, ma anche di produzione sfrenata di CO2: bisognerà pur sempre trasportare più di diecimila atlete e atleti, più di ventimila giornaliste e giornalisti e tutto il pubblico festoso che sbarcherà nella capitale francese. Il giornale francese Topo ha pubblicato un fumetto sulle conseguenze ambientali delle Olimpiadi, lo trovate a pagina 18.

A proposito di fumetti: abbiamo replicato l’esperimento del mese scorso di raccontare l’attualità con le immagini. Questo mese Olivier Kugler racconta come si coltiva il grano nel deserto del Sahara.

Dal giornale tedesco Dein Spiegel pubblichiamo invece un articolo sulle automobili, che sono sempre più ingombranti. È una moda? Una questione di sicurezza? Una cosa è certa: come dice l’urbanista Konrad Otto-Zimmermann, molte non dovrebbero chiamarsi automobili, ma autoimmobili, visto che rimangono parcheggiate per giorni nello stesso posto.

Infine a pagina 27 trovate i consigli esplosivi per salvare un gruppo di scrittura (chi non ne ha uno in pericolo?).