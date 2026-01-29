Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 77 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.
In questo numero si può andare sulla Luna, affrontare la paura o entrare in un cinema di Londra senza muoversi dalla sedia. Si comincia dallo spazio. Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. In Germania, astronaute e astronauti si allenano in un centro che riproduce l’ambiente lunare. L’astronauta tedesca Amelie Schoenenwald racconta che l’idea di trovarsi così lontana dalla Terra non la spaventa affatto. Anzi, è proprio questo che la affascina.
C’è chi si spaventa per altre cose, come alcune lettrici ci hanno raccontato tempo fa. “Quando ho letto che Zoe ha paura del vomito ho fatto un salto sulla sedia: ce l’ho anch’io, ma pensavo di essere l’unica!”, scriveva Nina. Per questo, quando abbiamo letto su un giornale svedese la storia di una ragazza emetofobica, abbiamo deciso di tradurla. Questo articolo è per Zoe, Nina e Matilde. E per chi, leggendolo, capirà che quella paura non è solo sua.
Infine se non ve la sentite di lasciare il vostro cane neanche per il tempo di un film, in alcuni cinema di Londra potreste portarlo con voi, come mostrano le foto festose di Irina Werning.
Sommario
Un momento imbarazzante: cactus
di Cristina Portolano
In copertina: ciao, cara Luna
Dein Spiegel, Germania
Fumetto: i seleniti
Biscoto, Francia
Ambiente: l’albero dei frutti preziosi
Cricket, Stati Uniti
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Fumetto: Carlotta superflash, n. 14
di Silvia Vecchini e Sualzo
Cultura: chi ha inventato l’arteThe Conversation, Regno Unito
Poster: non mi frena nessuno
di Andrea Chronopoulos
Libri: Agatha Christie, la scrittrice dei record
The Economist, Regno Unito
Attualità: Trump e la Groenlandia
Junior Report, Spagna
Test: enigmi allo stadio
Zeit Leo, Germania
Salute: quando qualcosa ci blocca
Kamratposten, Svezia
Domande incrociate: rabbia
di Susanna Mattiangeli
Fumetto: la storia di Magellano
Georges, Francia
Confronto: semina delle nuvole
The Week Junior, Regno Unito
Fumetto: casa iperconnessa
Philéas et Autobule, Belgio
Storie in partenza
di Espérance Hakuzwimana
Portfolio: una poltrona per due
di Irina Werning
Una parola in giapponese: polline
di Junko Terao
Manga: Ruri e Kitaro
di Mara Famularo
L’ultima
