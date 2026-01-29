Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 77 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.

In questo numero si può andare sulla Luna, affrontare la paura o entrare in un cinema di Londra senza muoversi dalla sedia. Si comincia dallo spazio. Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. In Germania, astronaute e astronauti si allenano in un centro che riproduce l’ambiente lunare. L’astronauta tedesca Amelie Schoenenwald racconta che l’idea di trovarsi così lontana dalla Terra non la spaventa affatto. Anzi, è proprio questo che la affascina.

C’è chi si spaventa per altre cose, come alcune lettrici ci hanno raccontato tempo fa. “Quando ho letto che Zoe ha paura del vomito ho fatto un salto sulla sedia: ce l’ho anch’io, ma pensavo di essere l’unica!”, scriveva Nina. Per questo, quando abbiamo letto su un giornale svedese la storia di una ragazza emetofobica, abbiamo deciso di tradurla. Questo articolo è per Zoe, Nina e Matilde. E per chi, leggendolo, capirà che quella paura non è solo sua.

Infine se non ve la sentite di lasciare il vostro cane neanche per il tempo di un film, in alcuni cinema di Londra potreste portarlo con voi, come mostrano le foto festose di Irina Werning.

Copertina di François Ravard

Sommario

Un momento imbarazzante: cactus
di Cristina Portolano

In copertina: ciao, cara Luna
Dein Spiegel, Germania

Fumetto: i seleniti
Biscoto, Francia

Ambiente: l’albero dei frutti preziosi
Cricket, Stati Uniti

Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano

Fumetto: Carlotta superflash, n. 14
di Silvia Vecchini e Sualzo

Cultura: chi ha inventato l’arteThe Conversation, Regno Unito

Poster: non mi frena nessuno
di Andrea Chronopoulos

Libri: Agatha Christie, la scrittrice dei record
The Economist, Regno Unito

Attualità: Trump e la Groenlandia
Junior Report, Spagna

Test: enigmi allo stadio
Zeit Leo, Germania

Salute: quando qualcosa ci blocca
Kamratposten, Svezia

Domande incrociate: rabbia
di Susanna Mattiangeli

Fumetto: la storia di Magellano
Georges, Francia

Confronto: semina delle nuvole
The Week Junior, Regno Unito

Fumetto: casa iperconnessa
Philéas et Autobule, Belgio

Storie in partenza
di Espérance Hakuzwimana

Portfolio: una poltrona per due
di Irina Werning

Una parola in giapponese: polline
di Junko Terao

Manga: Ruri e Kitaro
di Mara Famularo

L’ultima

