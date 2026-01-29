In questo numero si può andare sulla Luna, affrontare la paura o entrare in un cinema di Londra senza muoversi dalla sedia. Si comincia dallo spazio. Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. In Germania, astronaute e astronauti si allenano in un centro che riproduce l’ambiente lunare. L’astronauta tedesca Amelie Schoenenwald racconta che l’idea di trovarsi così lontana dalla Terra non la spaventa affatto. Anzi, è proprio questo che la affascina.

C’è chi si spaventa per altre cose, come alcune lettrici ci hanno raccontato tempo fa. “Quando ho letto che Zoe ha paura del vomito ho fatto un salto sulla sedia: ce l’ho anch’io, ma pensavo di essere l’unica!”, scriveva Nina. Per questo, quando abbiamo letto su un giornale svedese la storia di una ragazza emetofobica, abbiamo deciso di tradurla. Questo articolo è per Zoe, Nina e Matilde. E per chi, leggendolo, capirà che quella paura non è solo sua.

Infine se non ve la sentite di lasciare il vostro cane neanche per il tempo di un film, in alcuni cinema di Londra potreste portarlo con voi, come mostrano le foto festose di Irina Werning.