La notizia della prima morte da covid-19 nell’impianto per la macellazione del pollame dell’azienda Tyson Food a Camilla, in Georgia, si è diffusa molto lentamente. “Era come se stessero mantenendo un segreto”, racconta Tara Williams, una lavoratrice di 47 anni, descrivendo la risposta dei dirigenti alla morte della sua collega Elose Willis. “Ci hanno messo due settimane prima di appendere la sua foto nello stabilimento e di ammettere che era morta”.

Williams ha lavorato con Willis al reparto “disossamento” fino alla morte della collega, il 1 aprile. Willis aveva 56 anni e aveva trascorso gli ultimi 35 anni in quella fabbrica, cinque giorni alla settimana, dieci ore al giorno, macellando centomila polli per turno. È stata la prima dipendente dello stabilimento di Camilla a morire di covid-19. Poco dopo la stessa sorte è toccata ad altre due colleghe, segno evidente dei rischi che corrono migliaia di lavoratori e lavoratrici dell’industria della carne, costretti a turni massacranti in impianti affollati che sono rapidamente diventati i principali luoghi di diffusione del virus negli Stati Uniti. Secondo i sindacati, nel paese almeno venti dipendenti del settore della macellazione sono morti dopo aver contratto il Sars-cov-2, con cinquemila casi di contagio. Nelle ultime settimane oltre venti stabilimenti sono stati chiusi (alcuni solo temporaneamente).

Dai racconti dei lavoratori degli stabilimenti in Georgia, Arkansas e Mississippi emerge una tendenza chiara fatta di negligenza, segretezza e cattiva gestione in strutture appartenenti ad alcuni dei grandi colossi alimentari statunitensi. Il 28 aprile l’industria che produce carne di pollo, già al centro di una causa civile in cui è accusata di aver sistematicamente sottopagato una manodopera composta soprattutto da immigrati, neri e ispanici, ha potuto beneficiare di un ordine esecutivo emanato da Donald Trump.

Per tenere aperti gli stabilimenti per la macellazione della carne durante la pandemia, il presidente ha invocato il Defense production act (Dpa), una legge approvata ai tempi della guerra di Corea che costringe le aziende a portare avanti le attività ritenute necessarie per la sicurezza nazionale. In precedenza la Casa Bianca aveva esitato prima di ricorrere a questa legge. Il Dpa è stato usato per obbligare la General Motors a produrre respiratori artificiali, ma poche altre compagnie avevano ricevuto ordini simili.

La verità

La decisione di Trump, che nella sostanza definisce essenziale la produzione della carne, protegge ulteriormente l’industria dalle responsabilità giuridiche in caso di contagio dei lavoratori. Il decreto è arrivato poche ore dopo che la Tyson – azienda con un valore di 22 miliardi di dollari e seconda al mondo nella macellazione della carne – aveva pubblicato una serie di annunci a pagamento in alcuni grandi quotidiani nazionali, tra cui il New York Times, per comunicare che la recente chiusura degli impianti a causa del virus avrebbe potuto “limitare la fornitura dei prodotti”.

Secondo Tara Williams, che da cinque anni svolge il turno di notte nello stabilimento di Camilla per 13,55 dollari all’ora, l’ordine esecutivo di Trump e gli annunci della Tyson rappresentano un duro colpo nella lotta per i diritti dei lavoratori. “Sono sconvolta e ferita. La verità, e scusate il mio linguaggio, è che adesso alla Tyson non fregherà un cazzo di tutti noi. I dipendenti che lavorano nella produzione vengono trattati come schiavi”.

Un portavoce della Tyson ha smentito le accuse di Williams relative alla morte della collega, precisando che i dirigenti hanno chiesto un momento di silenzio “nel giorno in cui è deceduta”. La società non ha voluto fornire i dati sul contagio dei dipendenti nello stabilimento di Camilla o in altri impianti, perché “la situazione è in continua evoluzione”, ma ha definito “ridotto” il numero di dipendenti risultati positivi.

Il portavoce ha aggiunto che a marzo la Tyson ha ammorbidito la sua politica sulle assenze per “ribadire l’importanza di restare a casa in caso di malattia”, cancellando il periodo d’attesa per ottenere la disabilità temporanea e portando la copertura al 90 per cento del salario abituale fino alla fine di giugno.