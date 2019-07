Com’è nata la teoria del complotto che nega lo sbarco sulla Luna 

Bill Kaysing, ex ufficiale della marina statunitense, aveva lavorato per uno dei produttori dei razzi impiegati dalla Nasa nelle missioni Apollo e aveva dichiarato di essere a conoscenza di informazioni di prima mano riguardo una cospirazione governativa per simulare lo sbarco sulla Luna. Molte delle teorie della cospirazione sugli allunaggi delle missioni Apollo che hanno resistito fino a oggi sono riconducibili al libro da lui pubblicato nel 1976 Non siamo mai andati sulla luna. Una truffa da 30 miliardi di dollari.

La teoria della cospirazione si basa sull’assunto che la Nasa alla fine degli anni sessanta non fosse assolutamente in grado di far sbarcare degli uomini sulla Luna, come aveva promesso il presidente John F. Kennedy, quindi avrebbe solo potuto mandare gli astronauti nell’orbita terrestre. I teorici del complotto sostengono inoltre che la Nasa abbia girato le scene degli allunaggi in uno studio cinematografico e che esistano dei segnali rivelatori, individuabili nelle registrazioni e nelle foto che svelerebbero l’arcano. La Nasa, stando a questi teorici, avrebbe poi coperto la truffa da allora fino ai giorni nostri.

Gli scettici dell’allunaggio indicano delle ipotetiche prove, come per esempio foto in cui si vedrebbe il reticolo inciso sul vetro della fotocamera davanti agli astronauti, oppure una misteriosa lettera C visibile su una roccia lunare. Nonostante queste e molte altre ipotetiche anomalie siano state smascherate, le teorie complottiste sugli allunaggi hanno mantenuto la loro posizione nell’immaginario collettivo.

Un cambiamento di pensiero

Alcuni sondaggi effettuati negli Stati Uniti indicano che una percentuale tra il 5 e il 10 per cento degli americani dubita della versione ufficiale degli eventi. Nel Regno Unito un’inchiesta del 2012 condotta da YouGov ha rivelato che il 12 per cento dei cittadini britannici credeva nelle teorie della cospirazione. Alcune ricerche effettuate recentemente in Italia rivelano che il 20 per cento degli italiani crede che gli allunaggi fossero un bluff, mentre un sondaggio del 2018 effettuato in Russia ha registrato il 57 per cento di scettici: dato che non sorprende, considerata la grande popolarità di cui le teorie complottistiche antioccidentali godono in quell’area.

Il successo della teoria della cospirazione di Kaysing negli Stati Uniti è dovuto soprattutto alla grande crisi di fiducia che si viveva nel paese a quei tempi. Nel 1971 i cittadini lessero i documenti del Pentagono (i Pentagon papers) che mostravano come l’amministrazione Johnson avesse mentito in maniera sistematica riguardo alla guerra in Vietnam. Ogni sera si sintonizzavano per seguire l’andamento del caso Watergate e il suo successivo insabbiamento.