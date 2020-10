Gli avvenimenti in Bielorussia ci costringono a guardare sotto una nuova luce molti stereotipi ben radicati. Per esempio l’idea che in politica contino soprattutto la forza e il desiderio di potere. Oppure la convinzione che il popolo, senza un leader, non sia altro che una massa informe. Che un leader debba per forza ricorrere alla forza, soprattutto nei momenti critici, nelle rivoluzioni. Che a vincere sia sempre chi ha l’appoggio delle cosiddette “forze dell’ordine”: l’esercito, i servizi, la polizia. Che la politica e la morale siano incompatibili, perché la politica è sempre “roba sporca”.

In Bielorussia oggi osserviamo qualcosa di totalmente diverso: uno scenario nuovo, che prende corpo quando le persone si mobilitano non perché aspirano al potere politico, ma perché mettono al primo posto i propri princìpi, il senso di libertà interiore e la responsabilità per la propria vita e per la sorte del paese. E ci rendiamo conto che può essere davvero così: il popolo può avere solidi princìpi da difendere. Forse per la prima volta, vediamo un popolo che si trasforma da oggetto in soggetto della storia: assennato e determinato creatore del proprio destino.

In questo processo la leader dell’opposizione Svetlana Tichanovskaja non è semplicemente il simbolo della protesta, come spesso si sente dire, ma è la voce dei bielorussi: ferma e pacata, ma sicura della sua moralità, quindi intransigente.

Ed è proprio così che Tichanovskaja percepisce la sua missione. In un’intervista rilasciata il 7 ottobre a Berlino, ha detto al corrispondente di Deutsche Welle: “È andata così, sono la rappresentante dei bielorussi, la maggior parte dei bielorussi mi ha dato il diritto di parlare a suo nome. In Europa mi accolgono come accolgono il popolo bielorusso. (…) Probabilmente sono una persona ingenua, ma credo nella moralità. Credo che le autorità alla fine capiranno che le persone non vogliono cedere, che il loro desiderio di cambiare il paese e di andare a nuove elezioni non verrà meno. Credo che per la prima volta dovranno ascoltare il popolo, ascoltare i nostri appelli, e che alla fine si siederanno al tavolo delle trattative. (…) In tutto questo è fondamentale il desiderio delle persone di vivere in un paese che le rispetti e che rispetti i loro diritti. È la maggioranza a volerlo. Per questo i bielorussi scendono in piazza, perché vogliono vivere in un paese del genere. E vogliono costruirlo da soli”.

Lo spettacolo del dittatore

Il 9 agosto 2020 è stato il giorno del elezioni presidenziali e della catastrofica sconfitta che il presidente Aleksandr Lukašenko, sicuro di ottenere il sesto mandato consecutivo, non ha voluto ammettere, dichiarando invece una vittoria con oltre l’80 per cento dei voti. Da allora in Bielorussia e ai bielorussi sono successi diversi fatti straordinari. Presto quasi tutti i principali rappresentanti dell’opposizione si sono ritrovati in prigione o costretti all’esilio, eppure la protesta non si è indebolita.