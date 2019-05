L’Europa delle disuguaglianze 

Lo studio copre il periodo che va dal 1980 al 2017, durante il quale il modello europeo è stato messo alla prova da due shock: l’integrazione dei paesi ex socialisti dell’est e la grande crisi economica del 2008 . E registra alcune tendenze: il gigantesco salto in avanti dei ricchi, ossia dell’1 per cento più ricco della popolazione, che in questo arco di tempo si è preso una ricchezza pari a quanto guadagnato da metà della popolazione europea, quella che fa parte della fascia più bassa del reddito; un aumento dei poveri complessivamente limitato, ma più sensibile nell’est e nei paesi del sud, tra i quali l’Italia; una convergenza tra paesi lontana dall’essere realizzata; differenze crescenti. Ma grazie alle tecniche di misurazione e alla lunghezza del periodo esaminato, dietro queste tendenze il Wid fa emergere tensioni e strappi anche più rilevanti. Nonché un confronto con gli Stati Uniti che riserva qualche sorpresa.

Rispetto ai livelli di partenza, quelli del 1980, le differenze sono ancora presenti e sono abbastanza evidenti. Ma sono visibili anche nelle dinamiche, confrontando iredditi in vari gruppi di paesi e la media europea: il blocco nordico resta ampiamente in vetta con un reddito del 50 per cento più alto di quello della media europea (mentre alla metà degli anni novanta la differenza era solo del 25 per cento); quello occidentale segue a distanza, più alto del 25 per cento; quello del sud, sceso sotto la media europea con la grande crisi del 2008, adesso è il 10 per cento in meno; mentre quello dell’est imbocca una direzione opposta, guadagnando gradualmente terreno ma restando del 35 per cento sotto la media. I paesi ex comunisti entrati nell’Ue hanno registrato tra il 2000 e il 2017tassi di crescita annuali medi del 2,9 per cento, mentre nel nucleo originario dell’Europa a 15 il reddito medio pro capite cresceva, negli stessi periodi, dello 0,4 e dello 0,8 per cento.

Missione riuscita, dunque? Attenzione. Il World inequality database avverte che, nonostante la crescita degli ultimi 17 anni, il blocco orientale ha a malapena recuperato il divario che si era aperto rispetto alla media europea dopo la caduta del muro di Berlino (nei primi anni di transizione all’economia capitalista le distanze si accentuarono). Inoltre, spiega che il riavvicinamento si deve in gran parte ai guai economici del nucleo originario, soprattutto quelli dei paesi del sud. Infine, nel conto del dare e dell’avere dei paesi dell’est con l’Europa – di cui si parla molto, nelle rispettive campagne elettorali, soprattutto dalle parti del blocco di Visegrád – ci sono i fondi del budget europeo, i cui cordoni della borsa si sono generosamente aperti ai nuovi entranti.

Paesi come la Lituania, la Lettonia e la Bulgaria ricevono soldi da Bruxelles equivalenti al 2-3 per cento del loro prodotto interno lordo (pil), mentre Francia, Germania e Austria contribuiscono al bilancio europeo dando lo 0,2-0,3 per cento del loro pil. Ma il quadro andrebbe corretto, spiega lo studio, tenendo conto di quanto incassano i paesi dell’ovest grazie ai loro investimenti nelle economie di quelli dell’est: dai paesi dell’est escono flussi di capitale – i profitti delle imprese occidentali che hanno delocalizzato lì – che entrano invece dall’altra parte dell’ex cortina di ferro. Un calcolo preciso non è possibile, ma – dice lo studio – se solo la metà degli investimenti privati netti in uscita dal blocco orientale andasse all’Europa occidentale, questo basterebbe a pareggiare i conti con i trasferimenti pubblici arrivati da Bruxelles.

Nei paesi

Molto più netti sono i numeri delle disuguaglianze interne ai paesi europei. Secondo gli estensori dello studio è su questo problema – i divari che si aprono nei confini nazionali, più di quelli tra stati – che dovrebbero concentrarsi le politiche sociali. La quota del reddito guadagnata dal 10 per cento più ricco della popolazione è cresciuta ovunque, dal 1980 al 2017, con la sola eccezione del Belgio.

Guidano la classifica proprio i paesi dell’est: un dato che si può capire, considerando che il punto di partenza era quello di economie socialiste. Ma tuttavia colpisce per la sua portata: in Polonia, nel 2017, il 10 per cento più ricco ha guadagnato il 40 per cento del reddito. Dal 1980 al 2017 la quota del reddito del 10 per cento più ricco è cresciuta ogni anno dell’1,4 per cento nel blocco dell’Europa occidentale, dell’1,3 per cento in quello del sud, del 2,2 per cento nell’Europa del nord e del 2,5 per cento in quella orientale. Ma la crescita è ancora più forte i livelli più alti, cioè nel “top 1 per cento”, il cui reddito è cresciuto a ritmi del 3,5 per cento all’anno nell’Europa del sud, del 7,5 per cento in quella dell’est.

La capacità di tracciare i dati dei milionari e dei miliardari porta a individuare ritmi di incremento stratosferici quando poi si arriva al top 0,1 per cento oppure al top 0,01 per cento. Pochi individui, al vertice di una piramide distributiva sempre più disuguale.