L’Italia si unisce alla battaglia mondiale per la web tax

Forse è la volta buona. Dopo un primo tentativo fatto dal governo guidato da Paolo Gentiloni e uno durante la prima legislatura di Conte, la web tax, e cioè la tassa sui servizi digitali, arriva anche in Italia con la manovra per il 2020. La legge di bilancio del 2018 prevedeva un gettito di 160 milioni per il 2019, ma quei soldi non sono mai arrivati perché i decreti attuativi non sono stati varati. Stavolta, per accelerare i tempi e mettere al sicuro i 600 milioni previsti per il 2020, sarà forse copiata la web tax francese, varata lo scorso luglio.

Intanto, anche al livello internazionale qualcosa si muove. Dopo anni di discussioni e blocchi – e sotto la spinta unilaterale di alcuni paesi europei – il 17 ottobre l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) presenta una sua proposta al G20 e si impegna a trovare una soluzione condivisa entro il 2020.

Nell’attesa, lo scontro è cominciato proprio in Francia. Dopo la legge che impone una tassa del 3 per cento sui ricavi delle grandi piattaforme digitali, Amazon ha subito annunciato che aumenterà la commissione a carico delle piccole e medie imprese francesi del 3 per cento. E non è tutto. Durante le audizioni all’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti le aziende tecnologiche hanno alzato il tiro: non si tratta solo del caso francese, ha detto Jennifer McCloskey – vicepresidente dell’Information technology industry council, lobby dell’industria digitale – ma “di prevenire un’escalation di iniziative unilaterali”. I gruppi di pressione chiedono l’aiuto del governo statunitense e una soluzione in sede Ocse.

La breccia francese

Anche il governo francese, dopo le proteste e le minacce di Trump, ha ribadito di preferire una soluzione globale. Nell’attesa, però, Parigi ha già cominciato ad attuare la sua legge, basata sullo stesso principio proposto – ma non attuato, viste le opposizioni di Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Cipro e Malta – dalla Commissione europea: spostare il cuore della tassazione dai profitti ai ricavi, più facilmente localizzabili. Una mossa che aprirebbe una breccia considerata pericolosissima da chi, come testimonia uno studio sull’uso dei paradisi fiscali nell’epoca dell’economia digitale, nasconde quasi totalmente i propri guadagni al sistema tributario mondiale.

L’obiettivo della tassa francese, entrata in vigore a ottobre, è un prelievo del 3 per cento sui ricavi lordi provenienti da alcuni servizi digitali forniti ai cittadini francesi.

Di che servizi si tratta? Di quelli offerti da aziende come Amazon o Airbnb, da motori di ricerca e aggregatori come Google, da social network e app come Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera. Il provvedimento si applica solo alle aziende che hanno un fatturato superiore ai 750 milioni nel mondo e ai 25 milioni in Francia. E quindi ai grandi colossi, come lascia intendere il nome Gafa taxe, che sta per Google + Amazon + Facebook + Apple.

Il governo francese stima che ricaverà circa cinquecento milioni all’anno come gettito. La tassa si applicherà anche retroattivamente, a partire dal 1 gennaio 2019. “Tutte le evidenze, oltre che le dichiarazioni di fonti ufficiali, suggeriscono che la Francia si aspetta che la tassa colpisca le grandi società tecnologiche con sede negli Stati Uniti”, si legge nell’atto del dipartimento del commercio statunitense che, pochi giorni dopo l’approvazione del provvedimento francese, ha cominciato la procedura di indagine Section 301, aprendo di fatto un nuovo fronte di guerra commerciale.

Nuove sfide

Lo scopo della Gafa taxe è quello di rimediare al fatto che, dal punto di vista fiscale, le grandi aziende tecnologiche sono apolidi. Ben più delle vecchie multinazionali, finora tassate in base al principio della “stabile organizzazione”, secondo il quale si individua il luogo dove un’azienda presenta i bilanci e quindi si tassano i suoi profitti.

Un principio che già faceva acqua da tutte le parti, con il ricorso alle pratiche di elusione, aggiramento e slalom tra legislazioni fiscali diverse, approvate dai paesi per attirare le aziende. Ma che comunque era legato a qualcosa di solido, al luogo degli stabilimenti, dei dipendenti, delle fabbriche e dei negozi. Tutto inutile con le aziende tecnologiche, visto che nei loro casi la creazione di valore è totalmente immateriale, derivante dai dati personali e dall’interazione tra gli individui che le usano. Le sfide poste al sistema fiscale dall’economia digitale sono riassunte nell’interim report pubblicato dall’Ocse nel marzo scorso e ribadite nel piano varato la scorsa settimana: la digitalizzazione “mette in discussione regole fiscali internazionali che sono state in vigore per cento anni”, sottolinea l’Ocse.

Le conseguenze di tutto questo le mostra una tabella preparata dalla Commissione europea quando ha avanzato la sua proposta di web tax: mentre l’aliquota media effettiva applicata alle multinazionali nel mondo è intorno al 23 per cento – e può scendere al 16 per cento con una strategia di tax planning che riesca a sfruttare tutte le opportunità più favorevoli delle legislazioni nazionali, come nel caso delle Barbados o dell’Irlanda e dei Paesi Bassi – per quelle digitali l’aliquota media effettiva scende al 9,5 per cento e può diventare negativa, cioè può trasformarsi addirittura in un contributo alle imprese. Secondo uno studio del Fondo monetario internazionale, la capacità delle multinazionali di nascondere i profitti al fisco causa ai bilanci dei paesi dell’Ocse perdite nell’ordine di 400 miliardi di dollari all’anno.

Per anni la stessa Ocse ha provato ad affrontare questi problemi nel suo negoziato per la revisione della tassazione internazionale dei profitti, il Beps action plan. E anche la società civile si sta muovendo, grazie a iniziative come quella dell’Independent commission for the reform of international corporate taxation (Icrict), al cui vertice siedono economisti come Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Gabriel Zucman. Ma tutti questi sforzi finora non hanno prodotto risultati per il mancato accordo tra paesi.

Il 9 ottobre l’Ocse ha presentato una sua proposta di sintesi. L’obiettivo è cambiare le regole su chi ha diritto di tassare i profitti: non più il paese dove la multinazionale li dichiara – cioè, sceglie di dichiararli – ma il paese dove si realizzano, cioè dove si trovano gli utenti-consumatori. Una rivoluzione per il sistema fiscale internazionale, ma attenzione: la rivoluzione deve ancora arrivare, e per raggiungere il compromesso l’Ocse ha già messo molta acqua nel vino, denunciano gli economisti dell’Icrict. Stiglitz critica un approccio basato sulle mezze misure.

“Gran parte dei paesi europei ci guadagnerebbe, essendo forti mercati di consumo, ma quelli in via di sviluppo, anche loro vittime della volatilità fiscale dei profitti, non ne sarebbero altrettanto beneficiati. Per questo chiedono di avere più voce in capitolo”, commenta Tommaso Faccio, segretario generale dell’Icrict.

L’Italia e gli altri

E l’Italia? A introdurre una sua web tax ci ha provato – con la legge di stabilità per il 2018 e con la manovra per il 2019 – ma senza i decreti attuativi tutto è naufragato. “Un fantasma si aggira per l’Italia: la web tax”, ha scritto Tommaso Di Tanno, tributarista che si occupa della materia e coordinatore, con Fabio Marchetti, di uno studio sulla tassazione dell’economia digitale per la fondazione Bruno Visentini.

“Bastava copiare bene, come hanno fatto i francesi, e non c’era bisogno di allungare i tempi”, commenta Di Tanno; il quale spiega quali sono i servizi che, seguendo la proposta europea, ricadrebbero nell’applicazione della nuova tassa: “Di sicuro la pubblicità online, poi la cessione dei dati; infine si parla di ‘prestazioni di accesso ai servizi digitali’, più difficilmente definibili”.