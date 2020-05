All’inizio della pandemia ci si è preoccupati della questione delle risorse: se e come permettere ai governi, anche a quelli altamente indebitati come nel caso italiano, di fronteggiare il confinamento e l’emergenza economica. Poi sono arrivati gli strumenti: al livello europeo, con un allentamento dei vincoli agli aiuti di stato e anche alla disciplina della concorrenza. Dopo la ripresa delle attività, arriva la domanda più difficile: chi aiutare? Il ritorno dello stato – come salvatore, come ammortizzatore, come attore di politica industriale – avviene in un contesto globalizzato, dove le industrie più grandi non sono mai confinate dentro un paese. Il caso della Fca-Chrysler è solo un tassello di questo grande puzzle.

Tutto è cominciato quando sabato 16 maggio la multinazionale ha annunciato la volontà di usare alcune delle garanzie offerte dal governo italiano alle aziende attraverso il decreto Liquidità. Le polemiche sono incentrate sul fatto che la Fca-Chrysler, la capogruppo della Fca Italy, ha sede legale nei Paesi Bassi e sede fiscale a Londra, nel Regno Unito. In tanti si sono chiesti: è giusto che usi i vantaggi offerti dallo stato italiano se non paga tutte le tasse in Italia?

Per entrare nel merito del quesito, è bene chiarirne i termini: di quali vantaggi si parla, e di quali tasse.

I vantaggi del prestito

Il decreto Liquidità non è parte degli aiuti di stato oggetto del mastodontico decreto Rilancio. Pubblicato l’8 aprile, il decreto Rilancio ha come scopo quello di fornire liquidità alle aziende in crisi per via dell’emergenza, prevedendo una totale o parziale garanzia pubblica che copre il rischio delle banche. Grazie alle garanzie, aziende e professionisti possono ottenere credito a tassi molto convenienti rispetto al mercato, e rapidamente.

Sappiamo come sta andando per i piccoli, quelli che potevano chiedere fino a 25mila euro di credito totalmente coperto: a fronte di 2,5 milioni di potenziali interessati, al 10 maggio hanno ottenuto le linee di credito solo 117mila soggetti per 2,2 miliardi (i problemi di inefficienza li ha spiegati lavoce.info).

La richiesta della Fca tira in ballo in un solo colpo una cifra tripla: 6,6 miliardi, pari al 25 per cento del fatturato consolidato della Fca Italy (è il limite massimo previsto dal decreto Liquidità). La formula, presentata nel comunicato della Fca e da vari giornali come “altamente innovativa”, prevede che la banca Intesa versi i crediti direttamente ai fornitori della Fca. In base a questo, l’azienda afferma che l’aiuto va ai diecimila attori della sua filiera. E dunque a una parte centrale del settore automobilistico, che a sua volta – ricorda sempre il comunicato – rappresenta il 6,2 per cento del prodotto interno lordo italiano e il 7 per cento dell’occupazione nell’industria manifatturiera. Se a causa della crisi di liquidità dovuta al crollo del mercato – in Italia le vendite di auto ad aprile 2019 sono scese del 97,5 per cento – la Fiat non potesse pagare i suoi fornitori, il problema non sarebbe solo suo ma del settore.

Le critiche

Dunque non si tratta di un trasferimento di fondi, ma di una garanzia pubblica. Tuttavia, è pur sempre un aiuto pubblico, e infatti nella premessa al decreto si afferma che il provvedimento è in linea con la disciplina europea sugli aiuti alle aziende. Da questo nascono le critiche sulla concessione di vantaggi a un’azienda che non ha sede né legale né fiscale in Italia.

Le critiche sono venute dal centro e da sinistra, anche con posizionamenti non prevedibili su basi ideologiche: Carlo Calenda ha subito chiesto che il gruppo riporti la sede legale e fiscale a Torino, “altrimenti saremmo nel surreale”. L’ex ministro dello sviluppo nei governi Renzi e Gentiloni ha poi motivato questa posizione affermando che la Fca “avrebbe la liquidità per sostenere il gruppo, ma la tiene nella capogruppo per distribuire un maxi dividendo prima della fusione con Psa”. Anche il portavoce di Leu, partito nella maggioranza di governo, ha chiesto come condizione per il prestito che la Fca riporti la sede in Italia.

Il sindacato si è diviso: Maurizio Landini della Cgil ha chiesto garanzie sul futuro degli investimenti e dell’occupazione in Italia, mentre Marco Bentivogli della Cisl ha difeso l’operazione, con toni abbastanza caustici verso i critici, accusandoli di non capire che si tratta di salvare 400mila posti di lavoro.