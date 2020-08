Alla fine la strategia di Donald Trump e dei suoi alleati – colpire il servizio postale degli Stati Uniti per impedirgli di gestire l’aumento dei voti per posta previsto alle elezioni del 3 novembre – potrebbe avere successo. Ma la minaccia più grave e immediata per il voto postale non è il blocco dei finanziamenti.

Il 13 agosto Trump ha ammesso di essere contrario a un accordo con i democratici su un grande pacchetto di aiuti per affrontare l’attuale crisi economica perché non vuole concedere il finanziamento da 25 miliardi di dollari al servizio postale prima delle elezioni. “Hanno bisogno del denaro per fare funzionare le poste e ricevere milioni di schede elettorali”, ha detto il presidente durante un’intervista a Fox Business. Trump non vuole che ci sia un aumento dei voti per posta e soprattutto non vuole che il servizio postale riceva fondi per gestire l’incremento delle schede. “Se noi non accetteremo un accordo, loro non riceveranno i soldi. Questo significa che non potrà esserci un voto universale per posta. Quindi non lo faremo”.

Per i democratici questa dichiarazione è la prova schiacciante del fatto che il presidente vuole sabotare le elezioni di novembre lasciando senza fondi un’agenzia indipendente. L’opposizione ha criticato aspramente la nomina a capo delle poste di Louis DeJoy, un sostenitore di Trump che ha rapidamente riorganizzato i vertici delle poste e introdotto una serie di tagli alla spesa che hanno già causato un rallentamento dei servizi. Più che la battaglia parlamentare sui finanziamenti, sono proprio le alterazioni nel servizio a preoccupare maggiormente i sostenitori del voto per posta. In gioco c’è l’integrità delle elezioni, che in generale si basa sulla possibilità che decine di milioni di schede possano arrivare nelle caselle postali degli statunitensi per poi essere consegnate ai seggi in tempo utile per lo spoglio.

“È una nuova forma di soppressione di massa del voto, e sta succedendo davanti ai nostri occhi”, sottolinea Gerry Connolly, deputato democratico della Virginia, presidente della sottocommissione della camera che si occupa del servizio postale.

Tutto sotto controllo

Trump sostiene che le poste non sono in grado di gestire le elezioni di novembre, e che quindi ci sia il rischio di brogli elettorali. Una tesi che è smentita da molti analisti esterni ed esperti di questioni elettorali. Il servizio postale si prepara da mesi a far fronte a un aumento del voto per posta, da prima che la pandemia di covid-19 sollevasse forti dubbi sulla sicurezza del voto di persona e molto prima che DeJoy arrivasse alla guida dell’agenzia, all’inizio di giugno. A marzo le poste hanno cominciato a contattare 11.500 amministratori elettorali, e attualmente centinaia di coordinatori per il voto postale si consultano regolarmente con i funzionari degli stati e delle contee su vari argomenti, dalla data in cui inviare le schede al design delle buste.

Nonostante i problemi finanziari che affliggono il servizio postale, peggiorati nel corso degli anni, l’istituzione sostiene di avere il denaro e gli strumenti per gestire un’elezione presidenziale che con ogni probabilità infrangerà tutti i record relativi al voto a distanza. “La situazione finanziaria delle poste non influirà sulla nostra capacità di processare e consegnare le schede elettorali”, sottolinea la portavoce Martha Johnson. “Siamo nelle condizioni di adattare la rete nazionale alle necessità politiche ed elettorali, inclusi i possibili cambiamenti dovuti alla pandemia di covid-19”.

Dal punto di vista del volume della corrispondenza nessuno degli esperti con cui ho parlato dubita che il servizio postale possa gestire il voto per posta, anche se tutti i 150 milioni di elettori registrati decidessero di votare a distanza. Un esperto sottolinea che le elezioni presidenziali sono effettivamente un grande evento, ma in termini postali non si tratta di una circostanza straordinaria. Il servizio postale processa quasi 500 milioni di lettere al giorno. Ogni anno, solo nella settimana che precede il Natale l’agenzia gestisce oltre tre miliardi di missive. “Non ho dubbi sulle loro possibilità”, sottolinea Amber McReynolds, ex direttore delle operazioni elettorali a Denver e attualmente a capo dell’Istituto nazionale per il voto da casa, un’organizzazione che si occupa del voto per corrispondenza.

Le persone come McReynolds sono più preoccupate dai cambiamenti che DeJoy ha introdotto dopo essersi insediato e dalle lettere di avvertimento inviate dal servizio postale agli amministratori elettorali in alcuni stati. Secondo un promemoria pubblicato dal Washington Post, la cui autenticità è stata verificata dal sindacato dei dipendenti postali, agli impiegati dell’agenzia è stato ordinato di lasciare la posta nell’ufficio piuttosto che effettuare un viaggio in più o attendere una consegna in ritardo; una direttiva che rappresenta un cambiamento epocale per uomini e donne che secondo un funzionario del sindacato hanno sempre seguito una regola: “Appena la posta arriva, la posta riparte”. L’agenzia sta inoltre riducendo gli straordinari, nonostante circa quarantamila dipendenti siano stati sottoposti a misure di quarantena o siano stati infettati dal virus. Questi cambiamenti hanno già causato diverse proteste a causa dei ritardi nelle consegne in tutto il paese. Gli effetti potenziali sulla consegna delle schede elettorali nei giorni prima delle elezioni sono evidenti.

“Se ai postini viene detto che alla fine del turno devono tornare all’ufficio postale anche se non hanno raccolto tutta la posta del giorno, c’è la possibilità che alcune schede elettorali non vengano spedite”, spiega Tammy Patrick, consulente dell’organizzazione non profit Democracy Fund Voice. “Se si dice agli autisti dei furgoni ‘dovete partire dall’ufficio postale e portare la posta del giorno nell’impianto per lo smistamento anche se una parte della posta del giorno non è stata raccolta’, l’impatto può essere decisivo”, spiega Patrick, che fu messo da Obama a capo della Commissione sull’amministrazione elettorale, un ente creato nel 2013 per migliorare la gestione delle elezioni.