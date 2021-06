Nell’ultimo anno 3,6 milioni di colombiani si sono ritrovati a vivere in condizione di povertà e 2,7 milioni in condizioni di povertà estrema. Questo aumento significa che nel 2020 il 42,5 per cento della popolazione era povero, contro il 35,7 per cento dell’anno precedente. Oggi in Colombia più di 21 milioni di abitanti tirano avanti con meno di 331.688 pesos al mese (circa 88 dollari statunitensi) e 7,4 milioni con meno di 145.004 pesos (circa 39 dollari). Queste stime suggeriscono che nel paese si sono persi i progressi degli ultimi dieci anni nella lotta alla povertà.

Gli effetti della pandemia e delle misure di lockdown sono stati avvertiti soprattutto nelle grandi città. Nella capitale Bogotá, per esempio, i poveri sono 3,3 milioni. Nel dipartimento di Antioquia, con capitale Medellín, la seconda città più importante del paese, se ne contano 2,3 milioni; in quello di Valle del Cauca, con capitale Cali, la terza città colombiana, 1,6 milioni; in quello di Bolívar 1,7 milioni; in quello di Córdoba 1,1 milione; in quello di Atlántico un milione.

Le due categorie più colpite dalla crisi sono le donne e i giovani. Oggi il 46,7 per cento delle colombiane vive in povertà, mentre per gli uomini la percentuale è del 40,1. Secondo il direttore del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica, “lo scarto tra i generi è aumentato durante la pandemia e questo significa che la povertà è più grande in quei casi dove le donne sono le capofamiglia”. Anche per i giovani la situazione è diventata più precaria: il tasso di occupazione delle persone tra i 14 e i 28 anni è attualmente del 42 per cento, l’1,6 per cento in meno rispetto al trimestre gennaio-marzo 2020. La disoccupazione giovanile è pari al 23,9 per cento, il 3,4 per cento in più rispetto al trimestre gennaio-marzo 2020.

Al centro delle proteste

Questo spiega perché i giovani siano stati i protagonisti delle proteste sociali in Colombia, proteste che sono scoppiate in risposta alla riforma fiscale di aprile e che con il passare del tempo hanno inglobato altre rivendicazioni, come il rifiuto verso la riforma sanitaria del governo. Nelle proteste del 2019 i giovani si erano organizzati per attirare l’attenzione su una situazione che la pandemia ha contribuito a peggiorare. Vedevano non solo le loro opportunità di lavoro ridursi, ma anche la possibilità di ottenere un’istruzione superiore. Le università pubbliche non avevano a disposizione abbastanza investimenti statali per ampliare la loro ricettività e studiare nelle università private era diventato troppo costoso. Poi è arrivata la pandemia, che oltre a chiudere il mercato del lavoro ai giovani, gli ha impedito di studiare. L’anno scorso 243.801 studenti hanno abbandonato gli studi, il 2,7 per cento del totale.

Dall’insieme di questi dati è facile capire perché le mobilitazioni più significative sono state nei quartieri poveri delle grandi città, dove una situazione di partenza brutta è visibilmente peggiorata con la pandemia. Sono anche i luoghi dove operano gruppi illegali (dissidenti della guerriglia, organizzazioni del narcotraffico o altre forme di criminalità) che considerano i giovani come possibili reclute. Questi quartieri hanno accolto e continuano ad accogliere famiglie costrette ad abbandonare tutto quello che hanno per cercare protezione nell’anonimato delle grandi città. I giovani di queste famiglie subiscono uno sradicamento che finisce solo per accentuarsi a causa della mancanza di opportunità lavorative e di un’istruzione adeguata.

Come se non bastasse, il rapporto quotidiano con la polizia è definito da una tensione costante, dove gli abusi, gli arresti illegali e le minacce sono all’ordine del giorno. Quello che era un problema endemico non ha fatto che peggiorare durante la pandemia, perché alle forze dell’ordine sono stati dati nuovi poteri per far rispettare le misure di contenimento. Mentre i giovani e le loro famiglie potevano solo stare chiusi in casa a impoverirsi, senza possibilità di cambiare la situazione, per strada la polizia era sempre più potente e padrona dello spazio pubblico. E quando la situazione economica è diventata disperata, lo scontro tra questi ragazzi e la polizia è stato di una violenza senza precedenti nel passato recente della Colombia.