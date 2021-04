È un rito diventato ormai difficile da evitare in Cina: scansionare un codice con il tuo smartphone e dare prova delle tue credenziali sanitarie tramite un’app, che ti dà libero accesso a un determinato luogo. O te lo vieta.

Per entrare in edifici residenziali, negozi, in un parco; per prendere un treno, un taxi, o semplicemente per cercare di tornare a casa, conviene assicurarsi che la batteria del proprio telefono sia carica. In Cina, dopo la comparsa del covid-19, le applicazioni di tracciamento non sono mai state così intrusive. Oggi il numero ufficiale di nuove infezioni quotidiane si può contare sulle dita di una mano. Ma il numero di volte in cui i tuoi codici sono stati controllati è altissimo, e io ho smesso di contare.

Al governo centrale questo fornisce un tesoro di dati sui movimenti delle persone. Sono disponibili diversi sistemi di tracciamento. Uno di questi funziona sulla popolare piattaforma di social network WeChat, la versione cinese di WhatsApp. L’applicazione genera un codice QR sanitario, che devo mostrare per essere ammesso in certi luoghi. Se esce un codice verde, posso entrare. Ma se il codice è rosso, devo fare marcia indietro e mettermi in quarantena per 14 giorni.

Costantemente registrato

L’app determina il mio status sanitario in base a dove sono stato. Se mi sono avvicinato a un focolaio di casi di covid, potrei essere indicato come un caso sospetto. E l’app conserva anche il mio archivio di test per il covid-19. Se il risultato dell’ultimo test è positivo, il mio codice QR sarà rosso.

Giusto ieri ho ricevuto la mia prima dose di vaccino anticovid, che adesso sarà debitamente registrata nell’app, in vista della prossima volta che sarò fermato e sottoposto a controlli.

Ma l’app non si limita a tenere traccia delle mie infezioni. È collegata al mio numero d’identità. Ogni volta che effettuo una scansione, mantiene una traccia digitale di dove mi trovo in quel dato momento. In Cina ogni edificio residenziale è sottoposto a sorveglianza e le persone al suo interno potrebbero essere sottoposte a controlli sanitari, con la richiesta di riempire un formulario o di sottoporsi al controllo della febbre. E quindi qualunque mia uscita, per quanto banale, è registrata.

Nessuno mi obbliga apertamente a usare l’app di tracciamento. Ma in pratica è impossibile vivere senza. L’ho verificato un giorno, a un posto di blocco all’ingresso dell’edificio che ospita l’ufficio dell’Agence France-presse (Afp) a Pechino.