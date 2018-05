Donald Glover ci guarda mentre noi lo guardiamo

È normale che gli hashtag più popolari siano sfruttati per obiettivi odiosi, ma Glover sapeva in cosa si stava avventurando quando ha scelto il titolo This is America. Definire una nazione è il compito primario della politica, e oggi il punto di vista di Glover è chiaro. Gli Stati Uniti sono un posto dove i neri sono inseguiti e uccisi a colpi di pistola, e dove i neri ballano e cantano per non pensare – loro per primi, ma forse anche tutto il resto del paese – a questa carneficina. Gli Stati Uniti sono un posto dove ci sono allo stesso tempo violenza e celebrazione, e se l’attenzione va all’una o all’altra dipende da cosa si mette in primo piano, e da cosa vuole vedere chi osserva.

Se cercate “This is America” su Twitter, non troverete solo una lunga lista di lodi meritate per il video della nuova canzone di Donald Glover , diventato velocemente il più chiacchierato degli ultimi tempi. Troverete anche dei sostenitori di Trump che stanno approfittando dell’occasione per diffondere i loro messaggi. L’hashtag #ThisIsAmerica spesso è associato a invettive contro i poteri forti. Oppure a meme di scherno contro Hillary Clinton. È stato usato anche accanto a una foto di pionieri bianchi, condivisa da un “attivista di destra europeo” convinto che “buona parte delle persone che hanno costruito gli Stati Uniti erano fatte così”.

Durante il suo monologo al Saturday night live dello scorso fine settimana, Glover ha ammesso di essere considerato spesso una “triplice minaccia”: come attore (nella serie Community e nel prossimo episodio di Star Wars), come musicista (con il nome d’arte di Childish Gambino, candidato a un Grammy nel 2017 nella categoria disco dell’anno) e come cineasta (è il creatore dell’acclamata serie Atlanta). This is America riunisce questi aspetti della sua carriera ma, in modo più intrigante, sottolinea le qualità specifiche di Glover: le doti fisiche d’intrattenitore, la visione concettuale e la consapevolezza della sua stessa fama.

Il messaggio non è nuovo e si ricollega a una tradizione – che va dalla canzone The revolution will not be televised al film Get out – fatta di analisi del rapporto tra intrattenimento, razza e razzismo. Ma il modo virulento e caratteristico con cui viene diffuso questo messaggio è tipico dello stile di Glover.

Nella serie Atlanta la sua espressività e la sua agilità fisica sono in secondo piano: il suo personaggio, Earn, ha lo sguardo spento e rimane sottotono. Ma in This is America le sue doti danno vita a scatenati passi di danza a torso nudo. La versione di Glover nel video ricorda più il personaggio di Troy in Community, un quarterback ormai finito la cui personalità oscilla tra depressione profonda ed esagerata esaltazione.