È il 2019. Otilia Martínez Cruz e il figlio ventenne Gregorio Chaparro Cruz fanno parte della comunità indigena tarahumara, in Messico. Si battono da tempo per fermare la deforestazione illegale nelle loro terre ancestrali sulla Sierra Madre. Chi trae profitto dalla deforestazione illegale cerca di impedirlo a tutti i costi e assume dei sicari. Pochi mesi dopo, madre e figlio vengono trovati morti davanti alla loro casa a El Chapote, nel nordest del paese.

L’anno dopo, Óscar Eyraud Adams, della comunità indigena Kumiai, viene assassinato a Tecate, ancora una volta in Messico, per aver difeso l’acqua del territorio, che cominciava a scarseggiare a causa della crescente siccità. Eyraud Adams voleva che tutta la comunità potesse avere accesso all’acqua, e lavorava per chiedere il permesso alle autorità per creare nuovi pozzi d’acqua, ha raccontato la madre Norma Adams Cuero. Raramente questo diritto gli è stato concesso. “Le grandi aziende hanno un accesso molto più facile all’acqua. Non è giusto: noi ne abbiamo bisogno per sopravvivere”, aveva detto Eyraud Adams.

Gli omicidi dei “difensori della terra e dell’ambiente” non si fermano: dal 2012 la ong Global witness raccoglie documenti, testimonianze e dati su queste storie e in un rapporto recente ha concluso che negli ultimi dieci anni sono state uccise più di 1.700 persone. Solo nel 2021, ne sono state uccise quasi quattro ogni settimana, dal Messico al Brasile, dalle Filippine alla Repubblica Democratica del Congo.

Poche indagini

Lo sfruttamento degli ecosistemi, che contribuisce in gran parte a causare la crisi climatica, guida anche la violenza contro coloro che si battono per proteggere il clima e il pianeta. E secondo Global witness quello che sappiamo della crisi climatica rispecchia ciò che è alla base di queste violenze: i suoi impatti sono diseguali, alcune grandi aziende sono responsabili, i governi contribuiscono alle cause, senza riuscire a prevenirle in alcun modo.

Così come Global witness, altre organizzazioni per la difesa dei diritti hanno documentato negli anni come aziende e istituti finanziari continuino a operare nella quasi totale impunità, puntando al profitto e ignorando o, peggio ancora, nascondendo le violazioni dei diritti umani e lo sfruttamento degli ecosistemi.

“Le uccisioni di difensori sono molto raramente oggetto di indagini. In alcuni casi, i governi le ostacolano perché c’è collusione con l’azienda al livello locale o regionale e questo diventa un fattore chiave,” ha spiegato a Internazionale Ali Hines, senior campaigner di Global witness. “Se nessuno è ritenuto responsabile, si dà il via libera ad agire con impunità”.