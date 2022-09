Il 1 settembre un tribunale sudafricano ha annullato i permessi concessi dal governo nel 2014 all’azienda petrolifera Shell per condurre delle esplorazioni petrolifere al largo della Wild coast, un’area di alto valore naturalistico, scrive il Mail & Guardian. Le ricerche erano state bloccate a dicembre 2021 dopo il ricorso di alcune organizzazioni ambientaliste. Ora il tribunale ha riconosciuto che i permessi non erano stati accordati nel rispetto della legge, perché le comunità locali non erano state correttamente consultate.