Da quando nel giugno del 2002 la knesset, il parlamento israeliano, votò il progetto di costruzione di una grande muraglia moderna che separasse la Cisgiordania dall’interno, l’obiettivo ufficiale è garantire la sicurezza fisica degli israeliani che vivono a ovest della recinzione. Vent’anni dopo, la barriera non è mai apparsa tanto porosa, senza che questo spinga l’opinione pubblica a interrogarsi sull’efficacia di quella che era stata venduta come una garanzia contro le “infiltrazioni nemiche”. Anche se la frequenza si è ridotta, gli attentati non sono mai scomparsi. Gli israeliani, che pensavano di aver respinto la “minaccia” lontano dagli occhi, sono periodicamente raggiunti nel cuore di quello che sognavano essere un santuario: l’attacco del 2004 a Ashdod, la sparatoria di Gerusalemme nel 2008, l’ondata di attentati nel 2015 e 2016, o quella del 2022.

La questione è tanto più attuale in quanto due dei quattro attacchi commessi tra il 22 marzo e il 7 aprile (a Beersheba, Hadera, Bnei Brak e Tel Aviv) sono stati condotti da palestinesi originari di Jenin. Questa città nel nord della Cisgiordania, a qualche chilometro dalla linea verde, ha a lungo simboleggiato la permeabilità di una “barriera di sicurezza” che ha complicato, senza mai impedirli, i movimenti di migliaia di palestinesi che ogni giorno continuano ad andare a Umm al Fahm, Haifa o Nazareth per lavorare o fare visita ai parenti.

Nel secolo dei droni e delle guerre non convenzionali, mentre Hamas ha migliorato la sua capacità offensiva a lungo raggio e i “lupi solitari” operano localmente, il “muro” eretto per isolare gli israeliani dai palestinesi della Cisgiordania serve ancora a qualcosa?

Tenuto conto dell’ossessione per l’idea della “sicurezza nazionale”, del suo costo economico (2,7 milioni di dollari per chilometro, per più di settecento chilometri), e delle conseguenze politiche della costruzione, giudicata illegale dalla Corte di giustizia internazionale dal 2004, il “muro” avrebbe potuto provocare una polemica interna, come è successo all’inizio degli anni duemila. Ma poi l’argomento è a poco a poco scomparso dal dibattito pubblico. In pochi oggi si soffermano su quest’istallazione ibrida, fatta di filo spinato, muri di cemento, posti di blocco, fossati e torri di controllo, che si è come incastonata nel paesaggio. Perfino la potente lobby dei coloni israeliani, ostile al progetto nella misura in cui rinuncia almeno simbolicamente a una parte delle terre rivendicate, se n’è fatta una ragione.

Questo bastione israeliano non è un caso isolato, ma è il sintomo dell’epoca e della società nella quale è stato concepito. “La globalizzazione e l’emergere di minacce internazionali hanno avuto l’effetto paradossale di portare a un prepotente ritorno delle nozioni di sovranità e del superamento delle istituzioni sovranazionali”, osserva Said Sadiki, professore di relazioni internazionali all’università Sidi Mohamed ben Abdellah a Fes, in Marocco.