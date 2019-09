Lo Zimbabwe sprofonda ancora nei suoi debiti

Questa percentuale ufficiale però è quasi sicuramente falsa. Secondo i miei calcoli, basati sui prezzi osservati nel corso delle elezioni del 2018 in Zimbabwe e su quanto mi riferiscono persone che si trovano in Zimbabwe adesso, l’inflazione dovrebbe aggirarsi attorno al 600 per cento. E questo all’interno di ciò che resta dell’economia formale. Il ricorso al mercato nero per garantirsi beni di prima necessità come il pane o il carburante, non disponibili altrove, implica un tasso di inflazione parallelo ancora più alto, che si aggira secondo i miei calcoli intorno all’800 per cento. E la pubblicazione dei dati ufficiali sull’inflazione è stata sospesa per sei mesi.

La crisi è sfociata in elezioni fortemente contestate, vinte dall’opposizione ma dopo le quali il defunto Robert Mugabe si era ritrovato ancora una volta sulla poltrona di presidente a seguito di un accordo di condivisione del potere stretto con l’opposizione. Per stabilizzare l’economia era stato abolito il dollaro zimbabweano, privo di valore, dando alle persone la possibilità di usare un insieme di valute straniere, principalmente il dollaro statunitense. Il problema a quel punto era stato procurarsi i dollari americani, cosa avvenuta soprattutto attraverso i prestiti.

L’incapacità del governo di pagare le importazioni di elettricità si è tradotta in interruzioni nell’erogazione di energia elettrica fino a diciotto ore al giorno. Questo è dovuto in parte alle scarse piogge e ai livelli bassi del lago Kariba, da cui proviene una larga parte dell’energia idroelettrica consumata nel paese, mentre circolano voci addirittura sul possibile smantellamento di questa centrale idroelettrica. Anche se così non dovesse essere, le turbine di Kariba non sono certo in buone condizioni e perfino in stagioni di precipitazioni abbondanti lo Zimbabwe deve fare affidamento su rifornimenti provenienti dal Sudafrica e dal Mozambico. Questi paesi adesso vogliono essere pagati.

Lo slogan quasi disperato di Mnangagwa per lo Zimbabwe è che il paese adesso è “aperto agli affari”. Le elezioni del 2018, che avrebbero dovuto legittimare la sua presidenza, sono state tuttavia segnate da violenze e morti, al punto che nessun gruppo di osservatori le ha convalidate definendole libere e imparziali. In questa situazione, le promesse iniziali agli investitori stranieri sono svanite nel nulla.

I dollari hanno cominciato a scarseggiare, generarne di nuovi è diventato impossibile e il nuovo ministro delle finanze, il tecnico Mthuli Ncube, ha avviato provvedimenti disperati ma assolutamente ortodossi per instillare un po’ di disciplina in un’economia fuori controllo. I ricchi e i potenti si sono rifiutati di fare sacrifici, mentre i poveri sono diventati ancora più poveri.

Un controllo rigido

In carica ormai da quasi un anno, Ncube ha imposto un freno a una parte degli sperperi nella spesa pubblica ed è riuscito a ottenere un aumento del gettito fiscale. I suoi provvedimenti però non sono stati graditi, e soprattutto agli imprenditori più poveri sono apparsi come disincentivi a investire nella produttività futura.

Uno dei suoi primi provvedimenti, fortemente impopolare, è stato quello di tassare le transazioni finanziarie fatte tramite telefono. Quella che stava cominciando a diventare una fiorente cibereconomia ha subìto all’improvviso un duro colpo. È come se Ncube volesse solo transazioni in denaro contante, per quanto privo di valore, in modo che lui e il suo governo possano controllarle.

A giugno ha introdotto un nuovo dollaro zimbabweano, mettendo fuori legge l’uso di quello statunitense. Questo provvedimento ha già provocato una rapida erosione del potere d’acquisto. La nuova valuta è scambiata a circa dieci contro un dollaro statunitense. Ncube ha difeso la sua decisione, ma i critici sono ancora molti.