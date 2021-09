In una fresca serata d’autunno nella zona nord di Londra il furgone di una rosticceria ambulante è parcheggiato davanti a un giardino. Le sue spettrali luci verdi lampeggiano e un profumo di pollo arrosto aleggia nell’aria. Un tipo sulla trentina mi si avvicina mentre parlo con un amico al lato della strada e ci informa che è rimasto deluso da quello che ha assaggiato. “Secondo me gli arancinis non sono abbastanza speziati”, spiega, con l’aria di uno che sa tutto e che ha mangiato di tutto. “Dovrebbero essere più saporiti, non sono niente di speciale”. Non ho la più pallida idea di cosa siano gli arancinis (e non ho ancora scoperto che la parola arancini, come panini, in italiano è già plurale), ma annuisco come se sapessi benissimo di cosa sta parlando. Mi appunto il suo commento sul cellulare, e il mio amico continua a dargli corda. “L’hamburger coreano mi è sembrato abbastanza buono”, prosegue il tipo, senza troppo entusiasmo. “Ma penso che a molti cuochi manchi la fantasia. Si limitano ad accontentare la massa dei clienti”. Venticinque anni fa questo ragazzo sarebbe potuto essere un fan del rock indipendente che si lamentava perché in giro c’era troppa musica commerciale. Ora partecipa ai rave culinari dandosi delle arie da superesperto.

Il nome food rave è perfettamente calzante: nella cultura in cui viviamo il cibo è l’ultima sostanza ingeribile che ci possiamo concedere in modo ossessivo senza dover affrontare la disapprovazione della società. Alex James – l’ex bassista dei Blur, diventato gentiluomo di campagna, produttore di formaggi ed editorialista gastronomico del Sun – ha raccontato: “Quando avevo vent’anni mi piaceva bere, a trenta ero attirato dalla droga, adesso che ne ho quaranta mi interessa quello che mangio”. Alex James non è l’unico a pensarla così. Il cibo ha sostituito la droga nel pantheon dei piaceri di chi sta invecchiando placidamente e si è portato dietro un po’ del vecchio lessico di quel mondo. Ci si può “passare” un certo piatto o una salsa come se fosse una canna. E chi va per funghi si esalta all’idea di essersi “procurato” un po’ di finferli, come se li avesse comprati da un losco spacciatore in una stradina buia del quartiere londinese di Camden Town.

Il cibo è apprezzato per il suo “effetto” psicotropo. Nigella Lawson (cuoca, autrice di libri di ricette e presentatrice di una celebre trasmissione tv dedicata alla cucina) definisce il caramello salato “un alimento di prima classe”. Sì, mangiare è la nuova droga degli ex hippie e della generazione dell’ecstasy, un modo meno pericoloso e più rispettabile per raggiungere un comodo sballo casalingo.

Cucine sul piccolo schermo

La civiltà occidentale sta mangiando fino a rimbecillirsi. Viviamo nell’età del cibo. I programmi di cucina affollano i palinsesti televisivi, i libri di ricette riempiono gli scaffali delle librerie, gli chef famosi vendono i loro stravaganti pasticci di carne (Heston Blumenthal) o la loro pasta trafilata al bronzo (Jamie Oliver) nei supermercati e, da Chicago a Copenaghen, i cuochi dei ristoranti di lusso sono i protagonisti di articoli agiografici su serissimi giornali e riviste. I festival gastronomici sono i nuovi festival rock, con emozionanti performance dal vivo. Una persona che ha assistito esterrefatta a un’esibizione di Jamie Oliver me l’ha raccontata così: “Le ragazze che erano nelle prime file – tra il pubblico c’erano soprattutto donne – scattavano foto con gli iPhone. Un gruppetto davanti a me continuava a ripetere ‘ohmigodohmigodohmigod’. Una ragazza, che sembrava sul punto di svenire, gridava: ‘Ti adoro, Jamie’”. In tv è la stessa cosa. La nuova serie The great British bake-off (una sorta di reality su chi realizza le migliori torte e biscotti) ha avuto un successo strepitoso, come la trasmissione intitolata Food, glorious food, ribattezzata Eggs factor dagli addetti ai lavori.

Se non volete guardare gente che cucina in tv o dal vivo, potete sempre leggere quello che scrive. Internet è stata invasa da blogger che postano fotografie di quello che hanno mangiato su una bancarella all’angolo della strada o in un ristorante alla moda, e compongono peana pseudoerotici sugli effetti stimolanti di certi piatti. Al momento cinque dei dieci best seller di Amazon nel Regno Unito parlano di cucina: Nigellissima, di Nigella Lawson, ha venduto più di Cinquanta sfumature di grigio. Secondo i dati di Bookscan, nella primavera del 2011 la vendita di libri di quasi tutti i generi letterari nel Regno Unito era diminuita. Le uniche eccezioni erano le categorie “cibi e bevande” (più 26,2 per cento) e “religione” (più 13 per cento). Prima del 1990, la categoria “cibi e bevande” non esisteva nemmeno. Il fatto che solo la cucina e la religione fossero in controtendenza non era un caso: oggi l’interesse per la cucina risponde a esigenze metafisiche o legate agli “stili di vita”. E gli chef famosi sono i guru della nostra epoca.

Di questi tempi non è considerato un segno di preoccupante alienazione annunciare pubblicamente che “la mousse al cioccolato è la cosa che mi emoziona di più” o dire che aver cenato al ristorante El Bulli di Ferran Adriá, sulla Costa Brava spagnola, “mi ha fatto piangere”. Oggi chi non sa parlare di cucina a lungo e nei minimi dettagli in qualsiasi occasione sociale passa per un ignorante. La “passione” per il cibo (nel senso edulcorato che la parola “passione” si porta dietro oggi, cioè qualcosa che ci piace molto) non è solo sana, è diventata addirittura obbligatoria.

Un pasto non analizzato criticamente – come hanno scritto negli anni ottanta un paio di precursori dei moderni foodies – non merita di essere mangiato. Molto astutamente, nel 2011 il dipartimento di filosofia dell’università del North Texas ha annunciato l’avvio di un corso sulla “filosofia dell’alimentazione”, probabilmente nella speranza di convincere i maniaci della cucina ad allargare l’ambito delle loro riflessioni. Naturalmente anche sul cibo si può riflettere in modo filosofico, come su qualsiasi altro tema. Ma non è quello che succede nella nostra gastrocultura.

Dove porterà questa ossessione? C’è qualche mezzo di comunicazione o d’intrattenimento, qualche social network che non è stato ancora travolto da questa insaziabile ricerca dei piaceri della gola, da quest’orda di adoratori del cibo? La follia culturale del cibo sta diventando una vera psicosi? Non faremmo meglio a preoccuparci di più di cosa ci mettiamo nella testa invece di quello che ci mettiamo in bocca?

Appetiti spirituali

Le persone che hanno uno smisurato interesse per il cibo si fanno chiamare foodies, termine comparso per la prima volta in un articolo di Harper’s & Queen del 1982 intitolato Cuisine poseur. Nel 1984 uno dei suoi autori, Paul Levy, scrisse con Ann Barr il manualetto semiserio The official foodie hand-book. Nell’Oxford English dictionary la parola è apparsa per la prima volta nel 1980, sull’onda di un articolo del New York Magazine dedicato alla proprietaria di un ristorante parigino e ai suoi “devoti, veri e propri foodies”. Nei paesi anglosassoni, il termine ha ormai sostituito gourmet, forse perché quest’ultimo evoca qualche forma di privilegio e la pretesa snobistica di avere un apparato sensoriale più raffinato di quello degli altri. Una caratteristica che però è comune anche ai foodies. La parola in sé in effetti ha qualcosa di infantile e grazioso in modo stucchevole, che in un certo senso si adatta bene all’argomento. Tuttavia non bisognerebbe permettere ai foodies di rivendicare la docile innocenza che questo implica. Nell’Official foodie handbook si parla di “foodismo”. Propongo di chiamare i suoi adepti foodisti.

In realtà il termine “foodista” è molto più antico. Veniva usato già alla fine dell’ottocento per i ciarlatani che propagandavano diete alla moda (il che mi sembra abbastanza appropriato), e nel 1987 un giornalista del New York Times lo propose, in modo semiserio, per sostituire il cacofonico “gastronauta”. “Sulla scia di nudista e buddista, posso suggerire la parola ‘foodista’ per definire una persona entusiasta della buona cucina?”, scriveva il New York Times. La scherzosa analogia con “nudista” è significativa. Foodista mi piace proprio per la sua desinenza. Come un razzista o un sessista, il foodista agisce sotto l’influenza dei pregiudizi di un’ideologia dominante, e vede tutto il mondo attraverso le lenti unte di grasso di un mangiatore militante.