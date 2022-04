Con il ritorno al lavoro in ufficio (ora che non ci si può più rotolare giù dal letto ed entrare direttamente in un incontro su Zoom) molti di noi si sveglieranno più presto per scampare all’ora di punta del mattino. Perciò è importante assicurarci di avere la meglio nel nostro gioco della sveglia.

Ma quale tipo di sveglia procura la massima vigilanza al risveglio? Pitagora poneva questa stessa domanda intorno all’anno 500 avanti Cristo. Il filosofo credeva che alcune canzoni specifiche – melodie che risvegliano le energie – avessero la capacità di contrastare la sonnolenza che ci portiamo dietro quando apriamo gli occhi. E a quanto pare non aveva tutti i torti. Una ricerca ha dimostrato che alcuni suoni della sveglia possono effettivamente migliorare la nostra prontezza di riflessi.

In particolare, le melodie più “orecchiabili” (si pensi a Abc dei Jackson 5) stimolano chi le ascolta, e sono ottime per un risveglio efficace. Ma per capire perché ciò avviene, bisogna prima comprendere come il nostro cervello risponde agli stimoli complessi quando esce dallo stato di sonno.

Svegliarsi bene è importante

Svegliarsi intontiti non piace a nessuno. E il modo in cui ci svegliamo può influenzare non solo il nostro umore e l’andamento della giornata, ma anche le nostre prestazioni cognitive e mentali. In alcuni casi, l’intorpidimento dopo il risveglio può essere potenzialmente pericoloso fino a diverse ore dopo, riducendo le nostre capacità decisionali in contesti delicati (per esempio sanitari, di emergenza, di sicurezza, o alla guida). Questo stato cognitivo di ridotta vigilanza è indicato come “inerzia del sonno”, una condizione che desta crescenti preoccupazioni, in quanto può avere gravi conseguenze durante l’esecuzione di attività ad alto rischio, inclusa la guida.

Come si sveglia il cervello?

La transizione dal sonno alla vigilanza non segue un sistema sul modello dell’interruttore spento/acceso, come hanno rivelato le tecniche di risonanza magnetica funzionale del cervello. Il risveglio si basa su processi biologici complessi, tra cui una maggiore distribuzione del flusso sanguigno al cervello. Gli studi mostrano che le regioni del cervello importanti per le prestazioni che richiedono attenzione (le regioni corticali prefrontali) richiedono più tempo per “avviarsi” rispetto ad altre aree (come i gangli basali), che sono importanti per il risveglio. Questo significa che si può essere svegli, ma non del tutto.