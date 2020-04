Tiger King, il documentario a episodi di Netflix, comincia con una cifra scioccante: le tigri in cattività negli Stati Uniti sono circa settemila, quasi il doppio delle 3.900 che vivono in libertà. Questi grandi felini sono a rischio di estinzione, costretti a vivere in una minuscola porzione dei loro habitat tradizionali. Allora perché non rimettere le tigri nel loro ambiente naturale?

Potrebbe sembrare una buona soluzione, ma in realtà le cose non sono così semplici. Sono una zoologa e ho fatto ricerche sui grandi felini sia in libertà sia negli zoo, e so che il possibile contributo di queste tigri alla conservazione della specie è molto ridotto.

Il primo problema è che negli Stati Uniti le tigri in cattività vivono per lo più in parchi privati, dove non sono sottoposte a norme rigorose d’allevamento e di riproduzione. Per stessa ammissione del proprietario dello zoo di cui si parla in Tiger king, le sue sono tigri “generiche”, cioè sono degli ibridi nati dall’incrocio di sottospecie diverse.

Dall’Indonesia alla Siberia

Gli habitat delle tigri spaziano dai tropici di Sumatra, in Indonesia, alle temperature sotto zero della valle del fiume Amur in Russia, e per questo gli animali presentano differenze nelle dimensioni, e nel colore e spessore del manto al fine di adattarsi al loro ambiente. Quelli nati dagli incroci rischiano dunque soffrire le temperature estreme, perché potrebbero essere privi delle caratteristiche specifiche richieste in tali condizioni. Una tigre “generica” potrebbe trovare la giungla di un’isola troppo calda, o la Siberia troppo fredda.

È vero che l’ibridazione può rafforzare la diversità genetica, importante per permettere agli animali selvatici di adattarsi ai cambiamenti climatici e alle malattie. Ma se il loro allevamento avviene al di fuori di regole specifiche, gli animali rischiano di diventare consanguinei: in questo modo la loro diversità genetica si riduce, muoiono prima, hanno difficoltà a riprodursi, e i loro cuccioli hanno meno possibilità di arrivare all’età adulta, oltre a soffrire di problemi di salute.