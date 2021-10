Anziché rendersene conto, però, il Regno Unito e la Francia agiscono come una sorta di specchio deformante l’uno per l’altro, oscurando qualsiasi reciproca valutazione ragionevole con un immagine di sé che somiglia molto a un collage di speranze e paure.

Paralleli innegabili Eppure basta fermarsi un attimo a riflettere per accorgersi che la Francia e il Regno Unito sono paesi tutt’altro che diametralmente opposti, e probabilmente più simili di qualsiasi altra coppia di stati al mondo, non solo in termini di popolazione, ricchezza, passato imperiale, influenza globale e tradizione democratica, ma anche in una prospettiva più profonda, che ha che fare con il senso di eccezionalismo, la paura del declino, il culto dell’indipendenza nazionale, il desiderio di ottenere rispetto e la preoccupazione per la crescente influenza di altri paesi, come Stati Uniti, Germania o Cina. Londra e Parigi hanno scelto strategie diverse, ma i paralleli tra i due paesi sono innegabili.

Vista da Londra, invece, la reazione di Parigi all’Aukus non fa che evidenziare il latente sciovinismo antiamericano dei francesi, la loro ossessione per una grandezza svanita da tempo e la loro cinica strategia consistente nell’usare l’Unione europea come strumento della missione impossibile di riconquistare una rilevanza globale. Questa linea di pensiero britannica è stata di recente illustrata da Boris Johnson a Washington, quando il primo ministro britannico ha detto, forse per irritare ulteriormente il governo di Emmanuel Macron, “Donnez-moi un break” (espressione mista anglo-francese traducibile con “datemi tregua”).

Per Parigi l’episodio dei sottomarini è la prova dell’“ opportunismo permanente ” di Londra e della sua tendenza a preferire il ruolo di partner di minoranza nell’alleanza con gli Stati Uniti a qualsiasi significativo rapporto di associazione con l’Europa. Apparentemente non è cambiato nulla da quando Winston Churchill esprimeva la sua frustrazione a Charles de Gaulle alla vigilia del D-Day, sottolineando che davanti a una scelta forzata “tra l’Europa e il mare aperto” il Regno Unito avrebbe sempre scelto quest’ultimo. Secondo la visione francese, la decisone del primo ministro Boris Johnson d’inseguire il sogno di una “Global Britain” al di fuori dell’Unione europea è solo l’ultima manifestazione di questo profondo e deprecabile istinto nazionale britannico.

Analizzando gli strascichi del grande furto anglo-americano del contratto di vendita di sottomarini francesi all’Australia viene da pensare che Londra e Parigi siano agli opposti in ogni senso: dalla personalità dei rispettivi leader alle strategie generali, dai modelli economici ai costumi sociali. Ma la verità è che, paradossalmente, il conflitto scatenato dal nuovo patto di difesa tra l’Australia, il Regno Unito e gli Stati Uniti (Aukus) rivela che in fondo i due paesi sono molto simili.

Negli anni successivi al referendum sulla Brexit gli sforzi diplomatici della Francia per influenzare il governo britannico, o per comprenderne meglio la strategia interna, sono stati palesemente insufficienti. Secondo Robert Tombs, professore di storia francese all’università di Cambridge, l’ambasciatrice francese nel Regno Unito durante la crisi della Brexit, Sylvie Bermann, si è abbandonata a una “anglofobia di vecchio stampo”, tra l’altro evidentissima nel suo recente libro Goodbye Britannia. Le Royaume-Uni au défi du Brexit. Le persone vicine a Johnson sostengono che la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata con l’attuale ambasciatrice francese, Catherine Colonna, che alla prudenza della diplomazia ha preferito le critiche aggressive su Twitter, privandosi così di un accesso diretto ai componenti del governo britannico.

Nessuna ruota di scorta All’inizio, almeno fino all’irridente risposta di Johnson, il governo britannico aveva evitato lo scontro pubblico. Ufficialmente Londra ha cercato di calmare le acque, ma in privato i britannici hanno sostanzialmente ignorato le rimostranze francesi, sottolineando che Parigi ha passato anni a convincersi che la Brexit sarebbe stata un disastro e non si è mai presa la briga di immaginare in che modo Londra avrebbe cercato di rafforzare la propria influenza. Un importante funzionario britannico vicino a Johnson – che, come altri, ha parlato a condizione di rimanere anonimo – mi ha confidato che a suo parere i diplomatici francesi hanno dato troppo peso a quei funzionari britannici che concordavano con la loro tesi secondo cui la Brexit avrebbe isolato e marginalizzato Londra. Questo li ha resi incapaci di prevedere cosa avrebbe fatto il Regno Unito per restare un elemento centrale dell’alleanza occidentale. “Se i tuoi ambasciatori si limitano a leggere il Financial Times, poi non puoi lamentarti quando scopri che la ‘ruota di scorta’ è ancora attaccata all’automobile”, ha spiegato il funzionario.

Anche se la Francia non sembra preoccuparsi del Regno Unito quanto questo si preoccupa della Francia, la ferocia delle critiche partite da Parigi verso l’altra sponda della Manica è comunque emblematica, se non altro come prova della mancanza di autocoscienza da parte dei francesi.

Da una prospettiva francese l’annuncio dell’Aukus rappresenta non solo la perdita del “contratto del secolo” per la costruzione di sottomarini, ma una minaccia alle aspirazioni della Francia di affermarsi come potenza indipendente nella zona pacifico-asiatica. Inoltre la Francia è stata colta di sorpresa da un’amministrazione statunitense che in teoria avrebbe dovuto essere istintivamente ostile al Regno Unito della Brexit e vicina all’Europa. A Londra, invece, l’Aukus offre la possibilità concreta di rafforzare la sua presenza nella regione, aprendo la strada a un rapporto più proficuo con il Giappone, l’India e altri paesi, e facilitando l’ingresso nell’accordo commerciale Trans-Pacific Partnership. Sostenere che la Francia avrebbe dovuto prevedere simili sviluppi è assolutamente legittimo.

Potenza media

Allo stesso tempo, nel Regno Unito le critiche francesi fanno male, perché in buona parte sono fondate. È evidente che Londra ha accettato il ruolo di partner di minoranza degli Stati Uniti al prezzo di una ridotta influenza in Europa. Le persone vicine a Johnson non si fanno illusioni a tale proposito. Anche se i britannici non ammetteranno mai in pubblico di essere una “potenza media”, la recente politica estera ed economica di Londra è stata costruita su questo presupposto. La Brexit, in parole povere, è stata la scelta di lasciare un club in cui il Regno Unito era uno dei tre componenti più importanti (anche se spesso relegato in terza posizione, in quanto l’alleanza franco-tedesca guidava e guida ancora il progetto europeo) in cambio del ruolo di “potenza media” in un mondo in cui altri paesi sono chiaramente più influenti.

Ma davvero la Francia è così diversa? Tra tutte le nazioni di media grandezza del mondo, la Francia è forse l’unica – insieme al Regno Unito – a poter rivendicare lo status di “potenza a tutti gli effetti”, perché possiede un esercito dotato di armi nucleari, un’estesa rete diplomatica, un efficiente servizio d’intelligence e ha un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. D’altra parte, quanto allo status di “partner di minoranza”, la Francia non è esattamente nelle condizioni di poter dare lezioni al Regno Unito, considerato che negli ultimi dieci anni ha dovuto assistere all’ascesa della Germania come potenza dominante dell’Unione europea. Oggi Berlino guida l’Europa unita attraverso la sua forza economica, e questo permette ai tedeschi di costruire un percorso diplomatico ancora più indipendente rispetto a quello dei francesi. “È possibile immaginare un futuro in cui il Regno Unito sarà il partner di minoranza degli Stati Uniti, la Francia quello della Germania e la Russia quello della Cina”, mi ha detto Michel Duclos, ex diplomatico francese.

Volontariamente o meno, le critiche francesi al Regno Unito rivelano tutte le insicurezze di Parigi, e lo stesso vale per quelle rivolte dai britannici alla Francia. Da questa dinamica emergono problematiche che nel ventunesimo secolo affliggono molti paesi del mondo, per i quali è impossibile ottenere una reale leadership globale (in un sistema che sarà probabilmente dominato per i prossimi decenni da Stati Uniti e Cina) e, allo stesso tempo, accettare una evidente condizione di subalternità.

Non solo il Regno Unito e la Francia mettono reciprocamente in risalto le proprie insicurezze, ma attirano l’attenzione sulle sfide che gran parte del mondo dovrà affrontare in una fase in cui i paesi cercano in tutti i modi di ritagliarsi una sovranità che sia sufficiente per rispondere alle preoccupazioni degli elettori e di mantenere la propria ricchezza in un panorama economico che non può prescindere da regole e governance globali.