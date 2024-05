“Non siate tristi. Continuate in ciò che era giusto”, questa frase di Alexander Langer , scrittore e attivista italiano morto suicida nel 1995, campeggiava sul disegno di una barchetta stilizzata appoggiato sulle sedie del centro congressi Capitini, dove lo scorso 3 marzo c’è stata la presentazione della candidatura di Ferdinandi. La campagna elettorale è proseguita in un viaggio attraverso frazioni e periferie della città per incontrare le persone. Il dato che si registra è quello di una ritrovata voglia di partecipare, sia a destra sia a sinistra, a conferma del fatto che la città sta ritrovando la sua idea di politica come incontro.

Fatta sua la lezione di Vinti, ma anche la tradizione pacifista e di sinistra della città (dal francescanesimo ad Aldo Capitini, dalla marcia per la pace a Clara Sereni) Ferdinandi ha dato vita ad Anima Perugia per sfidare lo status quo in una città che sembra essere diventata negli anni un po’ triste, circondata da una regione e da paese governato da una destra reazionaria e repressiva. La coalizione comprende da una parte Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e Demos (Patto avanti), dall’altra Azione, +Europa e Sicialisti per Perugia, oltre a una serie di liste civiche. Ferdinandi stessa è una candidata civica, e fino a qualche tempo fa era responsabile di Numero zero, progetto inclusivo e innovativo che le è valso la nomina di cavaliere al merito della repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella.

Quando qualche mese fa Vittoria Ferdinandi ha raccolto l’invito a candidarsi a sindaca di Perugia ha usato parole che non sono sfuggite a molti perugini, né a chi appartiene alla sinistra più aperta e radicale. “Accetto con emozione altissima”, ha detto, con un chiaro omaggio a Paolo Vinti, poeta e giornalista morto a cinquant’anni a Perugia il 28 novembre 2010. Gli studenti che occupavano la facoltà di lettere e filosofia lo salutarono con uno striscione: “Paolo, non preoccuparti, te la facciamo la rivoluzione”.

Le mani pulite non servono a niente se restano in tasca

È dall’incontro con gli altri e dalla psichiatria di comunità che arriva Ferdinandi, un mondo apparentemente lontano dalla politica. Trentasette anni, laureata in filosofia – con una tesi sul “principio speranza” di Ernest Bloch – e in psicologia, Ferdinandi è stata, fino alle dimissioni date poco dopo la candidatura, la direttrice di un ristorante che dal 2019 unisce la salute mentale e l’inclusione sociale, con più di metà del personale composto da pazienti psichiatrici. Aperto dalla La città del sole – fondazione nata nel 1998 grazie alla scrittrice Clara Sereni – Numero zero è un luogo molto conosciuto in città, e non solo. E fa capire meglio i riferimenti di Ferdinandi a don Milani (“Le mani pulite non servono a niente se restano in tasca”), a Franco Basaglia e a Capitini.

Con questo background, Ferdinandi riesce a tenere insieme una coalizione (“Un intero condominio”, scherza) che altrimenti sarebbe stato difficile unire. Tuttavia, una delle critiche che le è mossa è proprio la distanza dai partiti. “All’inizio, quando hanno proposto la mia candidatura, ho pensato: ‘Non è possibile che i partiti non siano in grado di individuare delle figure’. Mi sono arrabbiata all’idea che si debba sempre venire a pescare nel bacino del civismo. Poi ho capito che in questo momento i partiti hanno bisogno dell’attitudine propria di quel settore, e che anche e soprattutto nell’area più progressista e di sinistra molto spesso si tende ad avere uno sguardo rivolto esclusivamente all’interno, tra spaccature esasperate e disaccordo su vari temi”.

All’inizio della campagna elettorale c’è stato anche il tentativo da parte dei mezzi di informazione di creare una polarizzazione: “Mi ritraevano come una Rosa Luxemburg, ricorrendo all’idea di una sinistra estrema. Senza dubbio il mio orizzonte culturale è di sinistra e mi piacerebbe riuscire a mantenere anche una certa radicalità nei contenuti e un certo riformismo nelle pratiche. Ma non mi nascondo dietro a nessun moderatismo. Mi interessano soprattutto la cura della città, lo sguardo sull’internazionalità, ma anche la speranza e il calore rispetto a questa destra che lavora solo sulla paura della diversità. Anche a livello nazionale c’è molto poco dinamismo e molta poca apertura verso l’altro, lo vediamo bene con i migranti. Una politica che non è più capace di fare i conti con il dolore dell’altro che politica è?”.