Gli estremisti indù vogliono rovinare il ramadan ai musulmani

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha firmato un nuovo provvedimento contro la macellazione dei bovini e il consumo di carne di manzo (legge del 2017 sulla prevenzione della crudeltà sugli animali e sulla regolamentazione del mercato del bestiame). È improbabile che queste norme siano state ideate per proteggere gli animali, perché anche quella che le ha precedute, risalente al 1960, consentiva la macellazione non crudele di animali a fini alimentari. Le nuove norme sono in contrasto con la legge originale, e lo sono per motivi che niente hanno a che vedere con l’etica del benessere animale.

Il provvedimento è giunto alla vigilia del ramadan, il mese sacro dei musulmani. Le famiglie musulmane che digiunano durante il giorno spesso mangiano la carne di sera. Tenuto conto dell’atteggiamento di questo governo e dell’organizzazione che l’ha generato – il movimento fascista Rashtriya swayamsevak sangh (Rss) – è probabile che il provvedimento sia stato emanato in questo periodo per mandare un messaggio ai 120 milioni di musulmani indiani.

Ma, come afferma il giornalista indiano Palagummi Sainath, la maggioranza degli indiani non ha alcun problema a consumare carne di manzo o di altro tipo. Uno sguardo all’ultimo censimento permette di dire che più del 42 per cento della popolazione indiana è composto da dalit, musulmani, adivasi, cristiani e sikh. Nessuno di questi gruppi ha problemi particolari con il consumo di carne, e alcuni basano la loro dieta sulla carne di manzo. Se si aggiungono le decine di milioni di indù in stati come il Kerala, Goa e Manipur, che mangiano la carne di manzo, la percentuale cresce fino a coprire metà della popolazione. “Sappiamo poco della carne di manzo e del suo ruolo nella nostra società”, mi dice Sainath.

Impatti diversi

Il provvedimento di Modi non riguarderà solo chi mangia la carne di manzo, ma avrà un impatto negativo anche sull’industria del pellame e sui produttori di carne (che non riforniscono solo il mercato interno, ma anche quello estero). L’industria del pellame ha un valore stimato di 17,8 miliardi di dollari, provvede quasi per intero al settore calzaturiero interno e fornisce materie prime all’industria farmaceutica.

Il bando sulla carne di manzo, già effettivo in diversi stati, ha avuto un impatto anche sul bestiame. I contadini non vogliono più allevare bovini, perché temono di non poterli più rivendere quando gli animali saranno invecchiati e dal censimento del bestiame emerge che gli stati dove è vietato macellare le vacche hanno registrato un declino del numero di capi. Altrove, invece, il numero è rimasto lo stesso o è aumentato. Come mi ha detto Sainath, “il divieto di macellazione delle vacche danneggia le vacche”.

Sainath sa molte cose sulle vacche. Studia da trent’anni l’impatto sociale dei cambiamenti nell’India rurale. Nel suo Everybody loves a good drought (1996), Sainath racconta tra l’altro come gli specialisti di sviluppo rurale abbiano cercato di importare vacche straniere per sostituire quelle indiane nel distretto di Kalahandi, nello stato di Odisha. Nel tentativo di migliorare la situazione nelle aree rurali, questi specialisti benintenzionati ma illusi hanno castrato i tori khariar locali, lasciando gli abitanti del posto in condizioni ben più gravi di prima. “Ho cinque vacche e compro ogni giorno il latte al mercato”, ha raccontato Bishwamber Joshi a Sainath.

Di rado in India ci si è preoccupati delle vacche, dei tori e dei bufali. Perfino quei settori della destra oltranzista che vogliono mostrare la loro pietà nei confronti della vacca spesso non sanno quello che fanno. I ricoveri per le vacche sottratte alla macellazione perché non producono più latte sono spesso gestiti in modo miserevole e sono frequenti le notizie di animali che muoiono come mosche in questi ricoveri (gaushalas).