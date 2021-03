Strette le une alle altre, come fossero abbracciate o come fiori che ondeggiano al vento. Puntano due dita verso il cielo in segno di vittoria, mentre dei passeri spiegano le ali e saltellano sui loro thobe bianchi, gli abiti che erano delle loro madri e delle loro nonne. Gli orecchini dorati sono dei cerchi neri. Sul muro tutto il resto è verde, un colore che sa di speranza e fa sparire il resto. Le protagoniste in Sudan sono loro, disegnate come regine nubiane.

“We are the revolution: si chiamava così la serie”, ricorda l’artista Alaa Satir, lo sguardo assorto e poi un sorriso improvviso. “Avevo cominciato a disegnarla nel novembre del 2018, un mese prima che cominciassero le proteste, esplorando l’idea dell’accettazione di sé come forma di resistenza”. Satir, 29 anni, è nata e cresciuta nella capitale sudanese Khartoum. Dopo la laurea in architettura, ha lavorato come graphic designer e illustratrice freelance. Le ragazze da lei dipinte su una parete scalcinata, regine e volti di una lotta corale, hanno osservato i grandi sit-in che nell’aprile del 2019 hanno spinto l’esercito a intervenire e ad arrestare il generale Omar Hassan al Bashir, presidente e padrone del Sudan per trent’anni.

“La rivoluzione mi ha permesso di proiettare in uno spazio pubblico qualcosa su cui stavo già lavorando”, dice Satir riprendendo il filo dei suoi pensieri. “Ho capito che con la street art avrei potuto contribuire a un discorso più ampio e più potente”. Una consapevolezza che ora mette alla prova a Londra. Si è trasferita nella capitale britannica alla fine del 2019 per un dottorato di ricerca in Illustration and visual media alla University of the arts. Collegata dal computer, mostra foto che la ritraggono con indosso una camicetta di carta dalle maniche bianche e blu. Tra le mani tiene la copertina di un libro con la scritta Girl on girl, una sua reinterpretazione della Donna che legge di Pablo Picasso, ma con la capigliatura afro. Satir racconta della sua riflessione sulle “donne nere nell’arte europea”, dice di sentirsi “cittadina del mondo”, poi torna a parlare del Sudan e dei suoi nuovi progetti. Sta lavorando ad alcune illustrazioni da attaccare agli angoli delle strade, per incoraggiare le ragazze a “prendersi spazio”.

Impossibile cancellare

Ma come sono cambiati i muri di Khartoum? E dove sono finite le “regine nubiane” della rivoluzione? Dalla capitale del Sudan risponde Galal Yousif Goly, 35 anni, un’artista di strada che ha seguito, raccontato e ispirato i sit-in. “La rivoluzione è un’onda enorme”, dice. “Io ho cercato di nuotare e di ascoltare le voci di tutti, di chi era sulla cresta e di chi rischiava di annegare”. Yousif non risponde volentieri alle domande su di sé. Parla di “arte per il popolo”, dopo che “fin dal primo giorno” Al Bashir aveva cercato di ridurre gli artisti al silenzio e di distruggere le loro opere.

A giudicare dai muri di Khartoum non c’è riuscito. Anche perché la poesia, la musica e le immagini sono sempre state il cuore dei movimenti sociali in Sudan. Per esempio il compositore e virtuoso della lira Mohammed Wardi, nubiano e comunista, trasformò i versi di poeti in inni di libertà che accompagnarono le rivolte del 1964 e del 1985. Le proteste del 2019, invece, saranno ricordate per le foto e i video di Alaa Salah, la studentessa che ha guidato i cori dei manifestanti dal tetto di un pick-up, mentre intorno tutti le rispondevano “Thawra!” (”rivoluzione” in arabo). Queste immagini hanno fatto conoscere al mondo i ragazzi che avrebbero sconfitto Al Bashir.

Anche dopo la caduta di Al Bashir non è facile: Yousif ricorda la strage del 3 giugno 2019, quando i militari hanno aperto il fuoco su una manifestazione uccidendo un centinaio di persone, ferendone settecento e commettendo decine di stupri. Sul piano politico ci sono stati poi il passaggio del potere al consiglio sovrano, presieduto dal generale Abdel Fattah al Burhan, e a un governo guidato da un civile, l’economista Abdallah Hamdok. Le elezioni dovrebbero svolgersi entro la fine del 2022. Un accordo di pace firmato nell’ottobre del 2020 con i gruppi ribelli del Darfur e di altre regioni di frontiera promette un percorso di pace e riconciliazione dopo decenni di conflitti.

“Ci sono stati momenti difficili, ma da un po’ nessuno cancella più i nostri murales”, riprende Yousif. I suoi graffiti, in cui cita il pittore norvegese Edvard Munch nei suoi medici, avvocati e lavoratori che urlano una disperata voglia di cambiamento, hanno trasformato palazzi residenziali e sottopassaggi in opere d’arte. Alcune sono state cancellate dai militari, altre no. È possibile rivederle nelle foto delle proteste, magari dietro i volti di chi si era presentato al sit-in con un pasto a base di pane e zuppa di fave, e perfino il tavolino, portati da casa.