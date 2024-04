In una sola mattina di fine agosto del 2015, alla fiera internazionale del libro di Pechino, sono state vendute 1.570 copie di The three-body problem (Il problema dei tre corpi), dello scrittore Liu Cixin. Gli organizzatori hanno dovuto limitare il numero di copie che ogni persona poteva acquistare. Nell’arco di due ore l’autore ha rilasciato un migliaio di autografi. Capelli a spazzola, viso tondo e occhiali con la montatura nera, Liu Cixin indossava su una camicia di jeans la spilletta del premio Hugo per la fantascienza, che gli era stato assegnato qualche giorno prima. Poco dopo l’annuncio, la trilogia ha raggiunto il vertice della classifica delle vendite su Amazon in Cina, dove prima di The three-body problem, la fantascienza non aveva mai avuto particolare successo. “Dai tempi caotici della guerra con il Giappone, al periodo della rivoluzione culturale, la strada della fantascienza in Cina è stata accidentata”, racconta lo scrittore Wang Jinkang, 67 anni. Solo dopo molti anni Liu Cixin è riuscito a sfondare, al punto che dal suo lavoro sarà tratto un film (uscirà a luglio).

All’inizio degli anni ottanta, Liu Cixin era già appassionato di fantascienza. Nell’inverno del 1981 la lettura di 2001: Odissea nello spazio di Arthur Clarke lo aveva letteralmente rapito. Negli anni ottanta Liu ha potuto leggere diverse storie di fantascienza pubblicate nei giornali che gli capitavano sotto mano. Riusciva a trovarle anche in alcune riviste letterarie molto diffuse. La fantascienza era arrivata in Cina alla fine della dinastia Qing (ai primi del novecento) per far crescere l’interesse per la scienza e trasformare il paese. La funzione divulgativa era diventata la sua caratteristica dominante. I primi autori occidentali furono pubblicati già in quel periodo ma la loro fortuna è stata altalenante tra le varie guerre e la rivoluzione culturale. Dopo le riforme, in un clima culturale più aperto, cominciò il periodo di massimo splendore per la narrativa di fantascienza. Sebbene lo scrittore Ye Yonglie avesse terminato Il viaggio nel futuro di un ragazzo intelligente nel 1961, il libro fu dato alle stampe solo nel 1978 grazie a una casa editrice di libri per ragazzi. Ne furono stampate tre milioni di copie.

Gli appassionati avevano finalmente l’opportunità di leggere i loro romanzi preferiti, ma il paese era ancora molto povero. Liu Cixin non poteva permettersi tutte le riviste che avrebbe voluto e la biblioteca della scuola era piccola e non aveva testi di fantascienza. Ai tempi dell’università le riviste passavano di mano in mano. Più leggeva, più Liu aveva voglia di scrivere. Provò a buttare giù qualcosa.

Il tema centrale dei suoi primi racconti ruotava intorno all’invasione degli extraterrestri, ma si cimentò anche con questioni ambientali e militari. Erano anni di grande fervore, poi l’entusiasmo si spense di colpo. Dopo il 1984, la Cina cominciò a interrogarsi sulla natura della fantascienza: doveva essere considerata letteratura? Oppure era una futile fantasia, una specie di inquinamento spirituale? Alcuni pensavano che fosse solo folclore e che bisognasse diffondere solo la conoscenza scientifica. Quell’aspetto di “scienza immaginaria” era ritenuta nociva per lo spirito.