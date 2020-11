La sfida principale che ho dovuto affrontare da regista è come rappresentare l’assenza, come mostrare qualcuno che non c’è.

Ho cominciato a girare un documentario con un uomo che poi è scomparso. Una voce così presente, forte e provocatoria era improvvisamente muta. Perché è successo? Cosa significava? Quali tracce ha lasciato dietro di sé? C’era per me un modo di rispondere a queste domande in un film?

Nel maggio del 2013 ero a place Vendôme, a Parigi. Un taxi accostò e padre Paolo Dall’Oglio, un sacerdote gesuita, mi fece salire in fretta. Eravamo in ritardo per la sua intervista alla radio, per pubblicizzare il suo libro, Collera e luce. Un prete nella rivoluzione siriana. Il suo instancabile lavoro a favore della Siria m’imponeva di sfruttare ogni momento e ogni occasione possibili per trascorrere del tempo con lui.

Conoscevo padre Paolo da quasi vent’anni e avevo realizzato vari film con lui. Nato a Roma, aveva vissuto per trent’anni in Siria, dove aveva creato una straordinaria comunità composta da monaci di diverse confessioni cristiane, dedita al dialogo tra le religioni, in particolare tra musulmani e cristiani. Aperta ai visitatori di ogni origine, di qualsiasi o di nessuna fede, la comunità era un luogo dove le persone potevano fermarsi, fare un picnic, discutere e fare un’esperienza di vita monastica e in comunità.

Negli studi di Radio Monte Carlo, nel 2013, padre Paolo era furioso. Furioso per le atrocità e le violenze del regime di Bashar al Assad contro i suoi cittadini, ma anche per l’incapacità della comunità internazionale di fermarlo e di sostenere il movimento democratico di protesta. Metteva in guardia dal rischio di nuovi spargimenti di sangue e implorava gli ascoltatori: “Non basta che le persone dicano ‘buona fortuna’. Venire a salvarci è un vostro dovere morale di essere umani”. Era il caro vecchio ed esuberante Paolo. Bene, ho pensato. Farò un film su un prete nella rivoluzione siriana. Era questo il mio progetto.

Un prete per tutti

Padre Paolo parlava perfettamente arabo, con un chiaro accento siriano. Le sue prese di posizione avevano portato alla sua espulsione dalla Siria nel 2012. In seguito aveva lavorato senza sosta a favore del paese, portando le sue idee di dialogo su un altro livello. Aveva perfino ideato un programma su Orient Tv, un canale di opposizione, dove invitata i siriani a discutere argomenti come il ruolo dei mezzi d’informazione, il settarismo, la violenza e le conseguenze delle bombe. Paolo mi aveva detto: “Per me il lavoro in televisione è uno strumento per lottare! Partecipare! Essere presente! Spero che funzionerà”. Non poteva restare in silenzio.

Un paio di mesi dopo il nostro incontro a Parigi, vidi padre Paolo nel filmato di una protesta notturna organizzata dal sindacato degli studenti a Raqqa, nel nord della Siria. Era il 28 luglio 2013, e i manifestanti intonavano slogan contro il regime. Padre Paolo era stato presentato come “un prete per tutti i siriani”. Il suo intervento, in cui diceva “Spero che Raqqa diventi la prima capitale di una Siria liberata, in attesa della caduta di Damasco in un futuro prossimo”, era stato accolto da un boato d’applausi.

Padre Paolo era entrato illegalmente in questa città della Siria settentrionale, che da poco si era liberata dalle forze del regime ma era sotto la minaccia dell’ascesa del gruppo Stato islamico (Is), che non ne aveva ancora fatto la sua capitale. I jihadisti dell’Is avevano rapito dei giornalisti francesi, e Paolo aveva deciso di fare il possibile per trattare il loro rilascio. Il 29 luglio andò a un incontro organizzato con i rapitori e non tornò più. Era stato rapito anche lui, e molte voci si rincorsero: che fosse stato ucciso, tenuto prigioniero, scambiato. Sette anni dopo non abbiamo ancora informazioni affidabili sul suo destino. È scomparso.