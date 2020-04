Osserviamo con orrore il regime siriano e i suoi alleati scatenare la loro immensa potenza di fuoco nella provincia di Idlib, ultimo bastione dell’opposizione armata. Quasi un milione di civili – uomini, donne e bambini – è ormai in fuga. I negoziati internazionali sono bloccati, mentre la Russia continua a intromettersi per regalare una vittoria totale a Damasco. Ma per me e per milioni di altri siriani la guerra non finisce qui, a prescindere dall’esisto di questa battaglia.

Nel 1992, molto prima dello scoppio della rivoluzione, il regime di Hafez, padre di Bashar al Assad, mi ha incarcerata a causa delle mie opinioni dissidenti. All’epoca mio marito Abdel Aziz al Khayyer, medico, militante e pacifista di sinistra, era già in prigione. Io sono stata scarcerata nel 1994, mentre Abdel Aziz, che per tutta la vita ha combattuto per la democrazia e la libertà, ha dovuto attendere il 2005, dopo quattordici anni passati in prigione.

Ma questa esperienza non lo ha fermato.

Senza notizie dal 2012

Con l’avvento della rivoluzione, nel 2011, mio marito si è unito ai giovani militanti che osavano sognare un futuro migliore per il nostro paese. Abdel Aziz credeva in una rivolta pacifista e nella democrazia in Siria. Con questo obiettivo aveva organizzato una conferenza che avrebbe dovuto riunire a Damasco gli oppositori che volevano una soluzione politica in Siria senza un intervento straniero.

Ma il 20 settembre 2012 è stato nuovamente arrestato, stavolta insieme a Maher, uno dei nostri figli, poco prima della conferenza. Abdel Aziz era appena rientrato da un breve soggiorno all’estero, e io avevo mandato Maher a prenderlo all’aeroporto internazionale di Damasco. Non ho più avuto notizie di nessuno dei due. Le autorità hanno negato più volte di essere responsabili della scomparsa di mio figlio e mio marito, ma io sapevo che il regime non aveva alcuna intenzione di permettere ad Abdel Aziz di continuare a lavorare per una soluzione pacifica. Bashar al Assad era perfettamente consapevole che l’unico modo che aveva di vincere era trasformare la ribellione in guerra.