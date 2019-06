Nessuna assoluzione per Assad

Sono passati otto anni di guerra. Il regime siriano con l’appoggio dell’esercito russo ha vinto militarmente contro i gruppi terroristici e le milizie straniere, ma soprattutto contro il suo popolo.

Per vincere a tutti costi, il regime di Bashar al Assad si è reso colpevole di gravissimi crimini di guerra. E il rapporto I muri hanno orecchie del Syria justice and accountability centre (Sjac) disegna, grazie all’analisi di cinquemila documenti ufficiali dei servizi segreti siriani, un quadro chiaro del suo funzionamento e delle sue responsabilità. Un giorno, il tiranno e i suoi aiutanti dovranno essere giudicati per le torture, le migliaia di sparizioni forzate e le centinaia di attacchi contro obiettivi civili. Sono tutti metodi che gli hanno permesso di vincere la guerra interna.

Il gruppo di avvocati penalisti internazionali del Sjac sta preparando le carte perché, spiega Roger Lu Phillips, senior program officer del progetto, contattato via Skype a Washington, “la giustizia per le vittime è essenziale. Ci vogliono risarcimenti ma servono anche un conteggio delle persone sparite e la restituzione dei beni confiscati ai siriani in esilio… La lista è lunga. Non si può cominciare nessun processo di riconciliazione senza avere prima definito che cosa è successo esattamente”.

Phillips, così come la squadra di persone che hanno studiato le cinquemila pagine di documentazione, sa che un processo ad Assad o al suo regime non è all’ordine del giorno. La situazione geopolitica non lo lascia intravedere, ma la giustizia deve anche procedere al di là della politica: “Ho lavorato per dieci anni al tribunale per la Cambogia”, spiega ancora Roger. “Ci abbiamo messo quarant’anni per ottenere giustizia. È certamente frustrante per le vittime, ma secondo loro è comunque importante. Questa volta, dobbiamo essere più veloci ed efficienti”.

Niente di nuovo per i siriani

Quello che emerge in primo luogo dal rapporto del Syrian justice and accountability centre sono le prassi dei servizi segreti, tristemente conosciute dai siriani di due generazioni. Le tecniche di sicurezza usate sotto il regime di Bashar sono rimaste quelle impostate dal padre, Hafez al Assad. Le diverse agenzie non hanno un mandato chiaro, in modo da creare “una costante competizione tra di loro” e “una gara di lealtà al presidente”. Il capo di stato si accerta così che nessuno si coalizzi o sia in condizione di minacciare il suo potere.