Che fare con i jihadisti europei rimpatriati dalla Siria

Insieme al ritiro delle truppe statunitensi dal nordest della Siria, Donald Trump chiede agli “altri stati” – quelli europei in testa – di recuperare in fretta i loro connazionali, ex miliziani (foreign fighter) del gruppo Stato islamico (Is) e le loro famiglie, che sono stati catturati dalle forze curde. Un rompicapo di diritto internazionale e giudiziario che deve essere gestito in fretta sullo sfondo della polemica politica in corso in Francia, uno dei paesi europei più colpiti dal terrorismo e che conta anche più reclute tra i jihadisti.

È arrivato il momento più temuto dalle diplomazie europee da quando i miliziani europei sono partiti per unirsi al gruppo Stato islamico in Siria e in Iraq. Una questione così difficile da gestire da essere diventata anche un’emergenza.

Il portavoce del dipartimento di stato Robert Palladino, il 4 febbraio ha chiesto in un comunicato alle altre nazioni “di rimpatriare e processare i loro cittadini detenuti dalle Forze democratiche curde siriane (Sdf)”. Dal canto loro le forze curde siriane, che tengono prigionieri oltre 900 miliziani stranieri dell’Is e quattromila loro familiari, avvertono di non essere in grado di poterli gestire ancora per molto. In caso contrario, spiega lo specialista di Siria Jean Pierre Filiu, si teme l’inizio di scambi di prigionieri tra i curdi e l’Is, fenomeno pericolosissimo che lascerebbe in libertà molti foreign fighter europei. La questione più discussa dai servizi di intelligence mondiali da quando è nato l’Is deve essere ora gestita in fretta.

Una novità assoluta

L’aspetto legale è “una novità assoluta nel diritto internazionale”, spiega su France Culture l’avvocato William Bourdon, che ha accettato di difendere molte famiglie di jihadisti. Il caso siriano è, inoltre, particolarmente complesso. Da tempo, per esempio, alcuni jihadisti europei sono sotto processo nei tribunali iracheni per associazione terroristica, dato che gli stati europei riconoscono lo stato iracheno e il suo sistema giudiziario.

Con la Siria la situazione è molto diversa: la maggiore parte dei paesi europei non riconosce il regime di Bashar al Assad e ancora meno la sua capacità di organizzare giusti processi, mentre le forze curde mancano chiaramente di risorse e capacità per organizzare questi processi. Inoltre, il fatto di trovarsi in presenza di una maggioranza di donne e bambini complica ulteriormente la situazione.

I paesi europei sono divisi sulla strada legale e politica da seguire, mentre la posizione degli Stati Uniti è ondivaga. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a drastici cambiamenti di posizione.