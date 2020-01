Sempre in piedi

Quando ero giovane per me Elton John era out. Lo mettevo nella superficiale macrocategoria “musica americana”, anche se era inglesissimo, e mi sembrava disdicevole ammettere che ogni tanto una sua canzone mi rimaneva in testa. Ignoravo completamente che dieci anni prima faceva dischi su dischi molto più belli di quelli che pubblicava in quel momento. Forse l’unico pezzo a fare breccia nel mio cuore, nel 1983, fu la #canzonedelgiorno, anche se il video era tremendo. Era di Russell Mulcahy, che era un vero faro dell’estetica anni ottanta dei video musicali (praticamente tutti quelli famosi del Duran Duran e mucchi di altre hit dell’epoca) nonché il regista di Highlander, film anche lui per me molto out nonostante ci fossero i Queen. Tant’è: eccovi qua la canzone e il video.