Ho visto Soul. Comincia con un pianista jazz, il protagonista, che cade in un tombino aperto e si ritrova nell’aldilà: è la prima di molte sorprese del nuovo film della Pixar. Una delle più inattese è che nella colonna sonora spunta la #canzonedelgiorno, pezzo del 1965 che dava il via a Bringing it all back home, primo dei tre capolavori del Bob Dylan elettrico. Non lo si sente mai abbastanza. Anche il video dei cartelli è insuperabile.