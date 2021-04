Prima di diventare un attore Dan Aykroyd suonava l’armonica. Poi nel 1975 diventa uno dei protagonisti di Saturday Night live, il nuovo show televisivo comico della Nbc, insieme a John Belushi. Nel 1978 i due decidono di dare vita a una coppia di personaggi, i fratelli “Joliet” Jake ed Elwood Blues: i Blues Brothers.

Dopo la loro prima performance in tv, il 9 settembre 1978 i Blues Brothers con la loro band di lusso si esibiscono live in apertura di uno spettacolo di Steve Martin a Los Angeles. È lì che viene registrato Briefcase full of blues, il loro album di esordio, che diventa rapidamente un successone. Il film e la leggenda arriveranno più in là.

La #canzonedelgiorno, un pezzo di Floyd Dixon del 1955, apre il concerto, con il compassato Dan Aykroyd che suona l’armonica e lo scatenato John Belushi che canta e rimbalza inarrestabile sul palco (comincia facendo due volte la ruota, senza perdere il cappello). Vedetevi il video, sentitevi il disco, amateli sempre tanto.