La canzone del mattino torna con l’inno al buonumore di Harold Arlen e Johnny Mercer. A Mercer l’ispirazione per scriverlo venne grazie a un sermone del reverendo Father Divine, un predicatore afroamericano molto popolare negli Stati Uniti del primo novecento. Fu subito un successone e nel 1946 fu anche candidato a un Oscar per la migliore canzone. Come capita ai grandi standard l’hanno cantato gli artisti più vari, da Bing Crosby ad Aretha Franklin, da Dr. John a Paul McCartney. Per la #canzonedelgiorno è impossibile non scegliere Ella Fitzgerald. La versione di Spotify è dal suo songbook dedicato ad Arlen, del 1961. Quella del video è live al Crescendo club del Sunset boulevard, dal prezioso Twelve nights in Hollywood.