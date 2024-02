D’altra parte, i suoi oppositori interni al Pd, la destra, ma spesso anche i mezzi d’informazione, l’hanno attaccata più volte proprio sul terreno di una sua presunta inesperienza. Non di rado è stata oggetto anche di affermazioni denigratorie. E in qualche caso i toni sono stati vergognosi, com’è successo quando l’hanno attaccata perché donna, per il suo orientamento sessuale, per il suo essere cosmopolita e multiculturale, e perfino perché una parte della sua famiglia è di origine ebrea ashkenazita. Solo in un mondo soffocato da una crisi culturale devastante questi tratti di Schlein potevano essere considerati come debolezze. Le debolezze vere si sono manifestate altrove.

Dopo la grave sconfitta del Pd alle ultime elezioni politiche, l’arrivo di Schlein al Pd, scriveva Ezio Mauro nel marzo scorso, “ha risolto il problema capitale del primus vivere”, ma “adesso bisogna inventare una filosofia del nostro tempo, in grado di risolvere l’incertezza del paese e perfino governarla”. Tuttavia, il Pd fin dalla sua nascita non è mai stato in grado di fare qualcosa di simile. E non ne è stata capace neanche Elly Schlein nell’anno appena trascorso come segretaria, risucchiata da questioni perennemente irrisolte, e forse strutturalmente irrisolvibili per un partito come il Pd. Per esempio quella delle alleanze e del rapporto con il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte, che forse – con la fondata prospettiva di dover restare all’opposizione per alcuni anni – con un po’ di pragmatismo politico sarebbe da considerare semplicemente una non questione, almeno per ora. O quanto meno non una questione dalla quale farsi consumare. E poi ci sono stati i dissidi interni, soprattutto con l’area più moderata del partito. E poi ci sono stati gli scontri interni, soprattutto con l’area cattolica e post democristiana. Il dissidio dei moderati si è manifestato anche con la minaccia, e in qualche caso la messa in atto, di scissioni e di abbandoni del partito, erodendo la leadership e la capacità di azione politica di Schlein. E va detto che per il Pd non è una novità.

A peggiorare il quadro, in questi mesi ci sono stati anche numerosi errori di comunicazione. E anche il linguaggio scelto per comunicare non è sempre sembrato efficace, tradendo spesso l’impossibilità di costruire un orizzonte politico. Tra i tanti, lo ha fatto notare anche Paolo Mieli, secondo cui mentre Schlein appare capace nella polemica quotidiana contro la destra, non può che scivolare “nei gorghi di nebbiose fumisterie che le consentono di affrontare in qualche modo l’imbarazzante situazione in cui viene a trovarsi chi deve pronunciare dei chiari ‘sì’ o dei netti ‘no’. Cosa per lei al momento impossibile”, per esempio quando si tratta di rispondere sullo stato dei rapporti con le altre opposizioni.