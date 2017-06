La testimonianza che mette nei guai Donald Trump

L’8 giugno l’ex direttore dell’Fbi James Comey ha testimoniato davanti a una commissione del senato che indaga sulle presunte interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016 e su possibili collusioni con alcuni collaboratori del presidente Donald Trump. La testimonianza era molto attesa, non tanto per scoprire nuovi elementi sull’inchiesta (Comey si è rifiutato più volte di rispondere alle domande specifiche sulle indagini) ma perché l’ex direttore dell’Fbi doveva dare la sua versione sul rapporto con il presidente.

Il 9 maggio Trump aveva licenziato Comey dicendo di non essere soddisfatto del modo in cui il direttore dell’Fbi aveva gestito l’inchiesta su Hillary Clinton e sul suo uso di un account di posta privato ai tempi in cui era segretaria di stato. Da subito, però, quasi nessuno aveva creduto a questa spiegazione: un mese prima Comey aveva detto in una testimonianza al congresso che la sua agenzia stava indagando sui tentativi del governo russo di condizionare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016, e su una possibile collaborazione tra i consiglieri di Trump e i funzionari russi. Era sembrato subito chiaro che la decisione di Trump aveva a che fare con l’inchiesta dell’Fbi su questa vicenda.

Poco dopo era stato lo stesso presidente ad ammetterlo, e la conferma definitiva era arrivata il il 19 maggio, quando il New York Times aveva rivelato, citando fonti interne alla Casa Bianca, che durante un incontro nello studio ovale Trump aveva detto all’ambasciatore russo a Washington di essere sotto “grande pressione” per via dell’inchiesta sull’interferenza russa e che il licenziamento di Comey gli aveva permesso di “togliersela di dosso”. Inoltre era anche trapelato un documento in cui Comey sosteneva che durante uno dei loro incontri Trump gli aveva chiesto di chiudere l’indagine su Michael Flynn, il primo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente. Tutto questo aveva portato molti commentatori e oppositori politici di Trump a temere che il presidente volesse bloccare un’inchiesta scomoda, e che per questo potesse essere accusato di voler ostacolare la giustizia, un’accusa per cui un presidente può rischiare la messa in stato d’accusa.

L’8 giugno Comey ha offerto un racconto dettagliato di alcuni dei nove colloqui avuti con il presidente tra dicembre del 2016 e maggio del 2017. Ha confermato molti dei sospetti emersi su Trump in questi mesi, e ha fatto capire di essere convinto di aver perso il posto per non aver ceduto alle pressioni di Trump. Ecco alcuni dei punti più interessanti venuti fuori dalla sua testimonianza: