La bocciatura dell’accordo sul clima e le altre notizie su Donald Trump

Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi, firmato nel 2015 da 195 paesi che si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra. Gli Stati Uniti, in quel momento guidati da Barack Obama, si erano impegnati a ridurre del 26 per cento le emissioni di anidride carbonica entro il 2025. L’accordo punta a contenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei due gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Secondo molti scienziati e attivisti non è abbastanza ambizioso, ma è stato comunque considerato una svolta nelle politiche sul clima, anche perché ha portato per la prima volta le potenze emergenti, come la Cina e l’India, a impegnarsi contro il riscaldamento climatico. Trump ha detto di aver preso questo provvedimento perché l’accordo sul clima era svantaggioso per l’economia e l’industria statunitense.

L’annuncio su Parigi è il culmine di una serie di decisioni che il presidente ha preso in questi mesi per eliminare molte delle norme introdotte da Obama per ridurre le emissioni e per incentivare il passaggio a fonti di energia meno inquinanti dei combustibili fossili. Il 29 marzo Trump ha adottato un provvedimento che, tra le altre cose, prevede di tenere aperte centinaia di centrali elettriche alimentate a carbone, che secondo il piano di Obama avrebbero dovuto essere sostituite da impianti eolici e solari. Trump inoltre ha nominato Scott Pruitt, uno scettico dei cambiamenti climatici, alla guida dell’agenzia per la protezione ambientale (Epa) e ha proposto di tagliare drasticamente i fondi dei programmi scientifici sul clima.